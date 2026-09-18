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Giriş Tarihi: 18.09.2026 08:57

BOJ faizleri 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarttı

Japonya Merkez Bankası (BOJ) politika faizlerini 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarttı.

BOJ faizleri 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarttı
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Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizini yüzde 1,25'e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Karar, Para Politikası Kurulu'nda 7'ye karşı 2 oyla kabul edildi.

BOJ Başkanı Kazuo Ueda henüz bir açıklama yapmazken verilecek mesajlar büyük önem taşıyor.

Bankanın bundan sonraki faiz artışlarının zamanlaması ve hızına ilişkin ipuçları açısından yakından takip edilecek.

BOJ'un faiz kararı, Başbakan Sanae Takaichi'nin kabinede değişiklik yapmasından bir gün sonra geldi.

Takaichi, yeni kabinenin önceliğinin ekonomik büyümeyi destekleyen politikalara odaklanmak olacağını vurguladı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#JAPONYA MERKEZ BANKASI #SANAE TAKAİCHİ #PARA POLİTİKASI KURULU #BOJ

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BOJ faizleri 31 yılın en yüksek seviyesine çıkarttı
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