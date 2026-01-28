Bolat: Enflasyon yüzde 20’nin altına inecek

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olarak öne çıkan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı başladı. Üç bini aşkın markanın yeni koleksiyonlarıyla yer aldığı fuarda 150'den fazla ülke ve bölgeden 150 bini aşkın profesyonel ziyaretçi bekleniyor. Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomideki genel gidişata ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bolat, "Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımızda savaşlar, yangınlar varken Türkiyemiz asayiş ve huzur içinde yoluna devam ediyor. Halkımızın refahını, gelirini, satın alma gücünü artırmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bir yanda tarihin en büyük deprem felaketinin yaralarını sardık. Bir yanda yüksek enflasyonla mücadelede çok büyük mesafe kaydettik. Yüzde 30'ları gördük. Bunu yüzde 20'nin altına çekeceğiz" dedi. HEDEF 5 MİLYAR DOLARTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, mobilya sektörünün iyi bir ekosistemi ve markalaşması olduğuna dikkat çekerek, ihracatın 2024'e göre yüzde 1.7 artarak 4.7 milyar dolara çıktığını söyledi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, "2026'da mobilya sektörümüz 5 milyar dolar ihracatı geçecektir" diye konuştu. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise mobilya sektörünün yurt içinde ve dışında ivmesini her geçen gün artırdığını kaydetti.