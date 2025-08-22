Bolat: Enflasyonda 2026 hedefi % 20’nin altı

RT'te 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' toplantısına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "70-75'leri bulan enflasyon oranını geçen ay 33'e çektik. Daha da aşağılara ineceğiz. Sene sonunda 20'li rakamları konuşacağız. İnşallah gelecek yıl da 20'nin altını hedefleyeceğiz" dedi. Türkiye'nin AK Parti öncesinde bütçesinin yüzde 86'sını iç borç faiz ödemelerine harcadığını ifade eden Bakan Bolat, "Terör bitirildi. Huzur, istikrar, milli birlik, kardeşlik dönemi. Bundan sonra kaynaklar daha çok ekonomiye halkın alım gücünün arttırılmasını harcanacak" diye konuştu. Türkiye'nin 1.4 trilyon dolarlık bir ekonomi olduğunu, mal ve hizmet ihracatının 7.5 kat arttığını, 390 milyar dolara gittiğini anlatan Bolat, "İstihdamı 19 milyonda aldık, 32.5 milyona yükselttik. Bunlar sizlerin, halkımızın sayesinde oldu. Halkımız kadirşinas, vefakar yapılan hizmetleri gördü, takdir etti ve 17 seçim destek verdi" diye konuştu.