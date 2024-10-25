Bolat: Türkiye küresel arenada öne çıkıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genişletilmiş BRICS+ Liderler Toplantısı kapsamında muhatap ülkelerle gerçekleştirdikleri heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkileri güçlendirme, ticaret hacmini ve karşılıklı yatırımları artırma noktasında kararlılığı bir kez daha ortaya koyduklarını bildirdi. Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ve Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılan "Genişletilmiş BRICS+ Liderler Toplantısı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ekonomi, ticaret, diplomasi, savunma sanayisi, teknoloji başta olmak üzere çeşitli alanlarda attığı adımlar sayesinde yükselen bir güç olarak küresel arenada öne çıktığını belirten Bolat, ülkenin, bazı odakların engelleme çabalarına karşılık yoluna büyük kararlılıkla devam ettiğinin altını çizdi.Ankara'da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin de değerlendirmede bulunan Bolat, "Muhatap ülkelerle gerçekleştirdiğimiz heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkilerimizi güçlendirme, ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımları artırma noktasında kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk. Vatanımızın ve milletimizin refahı, güvenliği ve istikrarı için her şart altında çalışmaya, terörün her çeşidiyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle önceki gün Ankara'da düzenlenen terör saldırısında şehit düşen kahramanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum" dedi.