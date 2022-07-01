Bono Nedir? İktisat Ve Ekonomi Terimi Olarak Bono Ne Demek, Tahvilden Farkı Ne?

Bono nedir, bono ise kısaca bir yıldan kısa süre zarfı içinde devlet ya da kurumsal firmalardan yatırımcıların almış olduğu krediyi gösteren belgedir diyebiliriz. Bononun iktisat ve ekonomideki yeri nedir, bono ve tahvil arasında ne gibi farklar vardır gibi sorulara cevap verdiğimiz bu yazımızda merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

Bono Nedir?

Bono, devlet ya da kurumsal firmalardan yatırımcıların değişken ya da sabit faiz oranlarıyla belirlenmiş olan süre içerisinde kredi almış olduğunu gösteren belgedir. En bilinen özelliği vadeleridir. Bononun vadesi iki – on iki ay arasıdır ve bu süreden fazla olamaz. Şirketler ya da devlet tarafından çıkarılan bonolar bu özellik sebebi ile hisse senetlerine benzemektedirler. Sözleşmede belirtilen vadenin sonunda bonolar, paranın şirkette ya da devlette bulunduğu süreç içinde belirlenmiş olan faiz oranından elde edilen faiz kazancı da eklenerek yatırımcıya ödenmektedir.

Şirket ya da devletlerin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak adına çıkarılan bonolar, belirli bir vadenin sonunda anaparaya eklenen faizle geri ödenmesi bakımından bankadan kullanılan kredi ile de benzerliği bulunmaktadır. Bonoda alacaklı ve borçlu olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. Borçlu olan taraf şirket ya da devlettir. Bu durumda alacaklı olan taraf ise yatırımcı olmaktadır. Bono; ödeme, teminat, ispat gibi amaçlar için de kullanılabilir. Bakıldığında şirketlerin çek gibi yoğun olarak kullandığı önemli evraklardan biridir.

Bono tahsilleri iki şekilde gerçekleşmektedir. Vadesi geldiğinde ya da vadesi gelmeden önce tahsil edilebilmektedir. Eğer vadesi geldiği zaman tahsil edilirse sözleşmede bulunan bütün durumlar geçerlilik gösterecek ancak vadesinden önce tahsil edilirse ıskonto ettirilerek paranın tahsili yapılır. Ancak bu olay faiz gelirinde değişikliğe sebebiyet verebilir. Bonolar kullanım amaçlarına göre birçok farklılık göstermektedir. Bunlar: hazine bonosu, finansman bonosu, altın, gümüş, platin bonolar, banka bonoları gibi bono türleridir. Bonoların geçerli ve yasaya uygun olabilmeleri için belli başlı koşulları yerine getirmesi gerekir. Bu koşullar:

Bono kelimesinin yazılması

Ödenecek tutarın yer alması

Bononun düzenlendiği gün ve yer

Alacaklı kişinin bilgileri

Ödenecek yer

Bononun vadesi ve bitiş tarihi

Bononun şirket imzasının yetkililerce imzalanması.

Bono ve Tahvil Arasındaki Fark Nedir?

Kısaca borçlanma aracı, borç senedi ve sabit getirili menkul kıymet gibi tanımlarla açıklanan tahvil ve bonolar; devletin ya da özel şirketlerin finansman ihtiyacını karşılayabilmek adına belirli bir vade süresi içinde değişken ya da sabit faiz ile çıkarılan yatırım aracıdır. Bu iki türün arasında bulunan fark ise vade konusudur. Eğer bir yıldan uzun bir borçlanma aracı mevcutsa bu tahvildir. Vadesi bir yıldan kısa olan borçlanma aracı ise bono olarak tanımlanmaktadır.