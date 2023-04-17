Borç yapılandırma 50 milyarı aştı

Geçen ayın ortasında yürürlüğe giren ve başta vergi daireleri ile sosyal güvenlik müdürlüklerine ödenecekler olmak üzere çok sayıda kuruma olan borçların yapılandırılması öngören yasaya talep yağdı. Devlete olan borçlara ilişkin yapılandırmada ayrıntılar belli oldu. 13 Mart'ta yürürlüğe giren kanun kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi dairelerine başvuran mükellef sayısı 1 milyon 529 bin 285 oldu.2 milyon 302 bin adet yapılandırma dosyası oluşturulurken, toplam 52.2 milyar liralık borç yapılandırıldı. Şimdiye kadar 1.6 milyar liralık tahsilat gerçekleşti. Yapılandırmadan yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor. Peşin ödemeler ile ilk taksit ödemelerinin 30 Haziran tarihine kadar yapılması gerekiyor. Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek. Düzenleme kapsamında borçları 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödeme hakkı tanınıyor.