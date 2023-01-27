Borç yapılandırma paketi TBBM gündeminde: 14 milyon vatandaş yararlanacak

Türkiye tarihinin en büyük yapılandırma paketi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Önümüzdeki hafta TBMM'den geçmesi beklenen teklif kapsamında 14 milyon vatandaşı kapsayan 361 milyar liralık borç yeniden yapılandırılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş düzenlediği basın toplantısı ile borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifinin detaylarını açıkladı. Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü ve otoyol kaçış düzenlemeleri, adli para cezaları, üst kurullarca verilen idari para cezaları, Tütün Yasası kapsamına giren cezalar, tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, ecri misiller, kaynak kullanımı destekleme prim borçları gibi tüm borçlar, yapılandırılarak ödenebilecek. SGK primleri, gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme zamları gibi alacaklar da yapılandırma kapsamında. Emlak vergisi dahil, belediye gelirleri kapsamında belirlenen ücret ve pay alacakları ile bunlara bağlı alacaklar yeniden yapılandırılabilecek. Vergi, ceza ve faiz gibi hangi türden olursa 2 bin liranın altındaki borçlar ise silinecek.Matrah ve vergi artırımı işletme kayıtlarının düzeltilmesine yönelik düzenlemeler de yasa teklifinde yer alıyor. Matrah artırımı kapsamında hesaplanan vergiler peşin veya 12 ayda aylık taksitler şeklinde ödenebilecek. Yapılandırma kapsamına 31 Aralık 2022 tarihinden önceki borç ve alacaklar girecek. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023'e kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek.Kapsamdaki tüm vergi, ceza, borçları silinecek. Esas borç ise ait olduğu döneme göre güncellenerek ödenecek. 1 Kasım 2016'dan önceki dönemler için yurtiçi ÜFE'deki aylık değişim oranları, 1 Kasım 2016'dan itibaren ise aylık 0.75 oranı esas alınacak. Yapılandırma kapsamında vatandaş borçlarını 48 aylık taksitlerle ödeyebilecek. Peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE oranından yüzde 90, idari para cezalarında ise aslında yüzde 5 indirim yapılacak.Teklifin etki analizine göre yapılandırma kapsamına 14 milyon kişi ile ilgili toplam 361.8 milyar liralık borç ve alacak girecek. Bunlardan 362 milyar liralık bölümünün yapılandırmadan yararlanması bekleniyor. 2 bin liranın altında borcu olanların sayısı ise 7 milyon 691 bin 666. Bu kapsamda 100 bin kişiyi ilgilendiren 155 milyar liralık adli para cezası bulunuyor.