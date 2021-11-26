Borçluluk salgın öncesine geriledi

Merkez Bankası
Başkanı Şahap
Kavcıoğlu, fiyat istikrarı
temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar ellerindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceklerini bildirdi. Kavcıoğlu, Finansal İstikrar
Raporu'nda ekonomi gündemini değerlendirdi. Kavcıoğlu, iktisadi faaliyetteki güçlü seyrin reel sektör firmalarının ciro, kârlılık ve likidite göstergelerine olumlu yansıdığını belirterek, reel sektör yabanı para pozisyonundaki iyileşmenin devam ettiğini aktardı.
VARLIKLAR DAHA HIZLI ARTTI
Kavcıoğlu, salgınla birlikte artan reel sektör ve hane halkı borçluluk oranlarının salgın öncesi seviyelerine gerilediğini belirterek, finansal varlıklarının yükümlülüklerine göre daha fazla artmasının bireylerin borç ödeme kapasitesini desteklediğini kaydetti. Kavcıoğlu ayrıca bankacılık
sektörünün aktif kalitesindeki olumlu görünümün devam ettiğine işaret etti.
REEL SEKTÖRÜN BORCU AZALDI
Rapora göre, reel sektörün salgın ile birlikte artan borçluluk oranı (Finansal Borç
/GSYİH) salgın öncesi seviyelere geriledi. Reel sektörün net yabancı para pozisyonundaki iyileşmenin devam ettiğini vurgu yapılan raporda, reel sektörün finansal varlıkları arasında önemli paya sahip olan ticari mevduattaki artış eğiliminin devam ettiği bildirildi. Borsa İstanbul
'daki reel sektör firmalarının da nakit oranlarının yükseldiğine dikkat çekildi.