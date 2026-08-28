Borcu olan esnafa kredi kapısı açıldı

Halkbank'ın esnafa yönelik Hazine destekli kredilerinde faiz indirim oranları düşürülürken, vergi ve SGK borcu şartını sağlayamayanlar için doğrudan mahsup kolaylığı getirildi. Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Halkbank'ın esnaf kredisi kullandırılmasında esneklik sağlandı. Bu karar öncesinde, esnafın vadesi geçmiş vergi ve SGK prim borcu bulunmaması, borcu varsa da bu borcun yapılandırılmış ve yapılandırmanın bozulmamış olması gerekiyordu. Bu şartı sağlayamayan esnafa kredi kapısı kapalıydı. Yapılan değişiklikle buna istisna eklendi; şartı sağlayamayan esnaf için banka, borcun, kredinin en fazla yüzde 25'ine denk gelen kısmını (yılda kişi başı en fazla 300.000 TL) doğrudan vergi dairesine/SGK'ya ödeyip borcu kapatacak ve esnaf, krediye hak kazanacak. Karşılığında bu yolu kullananlara uygulanan faiz indirim oranları ise düşürüldü.

ESNEKLİK GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar'ın 7'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında değişikliğe gidildi. Karar, 27 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Karara göre, kredi kullandırımı sırasında esnaf ve sanatkârların en çok 15 gün öncesine kadar alınmış yazı ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanun'un 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması veya borcun yeniden yapılandırılmış/ taksitlendirilmiş olması ve yapılandırmanın/ taksitlendirmenin bozulmamış olması şartı aranacak.

MAKSİMUM 300 BİN TL

Kararla, söz konusu koşulun sağlanamaması durumunda esnaf ve sanatkarların Halkbank tarafından verilen kredi imkânından yararlanabilmesi için alternatif sunuluyor. İlk olarak, borcun Hazine faiz desteği ile sağlanan kredinin azami yüzde 25'ine karşılık gelen kısmının kişi adına ilgili dairelere yatırılması gerekiyor. Bu kapsamda tahsil edilecek tutar yıllık 300 bin lirayı aşamıyor. Borcun faizine ilişkin Hazinece sağlanacak indirim oranı da yüzde 25 olarak uygulanıyor. Borç ödemesinin ardından kredi, esnaf ve sanatkara kullandırılıyor. Ödemeye ilişkin kullandırım ve Hazine faiz desteği tutarları, krediden bağımsız olarak ayrıca kayıt altına alınıyor.



SÜRE UZATIMI YAPILDI

YATIRIM ve işletme kredi faizlerindeki Hazine faiz indirim oranı, belirlenen kriterleri tam karşılayamayan söz konusu esnaf ve sanatkârlar için bazı gruplarda yüzde 50 yerine yüzde 40, bazı gruplarda yüzde 100 yerine yüzde 80 ve yüzde 60 yerine yüzde 48 olarak uygulanacak. Ayrıca, karar kapsamında, aralarında el dokuma işlerinden bakır işlemeciliğine, çini ve çömlek yapımından sedef kakma ve ahşap oymaya, kaşıkçılıktan yorgancılığa kadar bazı geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarına kullandırılan kredilerde söz konusu şartların da 31 Aralık 2027'ye kadar aranmaması kararlaştırıldı. Daha önce sürenin 31 Aralık 2026'da sona ermesi düzenlenmişti.

FİNANSMANA ERİŞİME DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Esnafımızın finansmana erişimini güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz yükünün önemli bir kısmını karşılıyoruz. Yaptığımız yeni düzenlemeyle kredi koşullarını tam olarak karşılayamayan esnafımızın da finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz. Üreten, yatırım yapan ve istihdam sağlayan esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

BORSADA HALKBANK RÜZGÂRI

HALKBANK hisselerinde çarşamba günü başlayan ralli, dün de devam etti. Çarşamba günü yüzde 9.98 yükselen Halkbank hisseleri dün de yüzde 9.97 artışla 41.92 liraya ulaştı. İki günde yüzde 20.95 yükselen Halkbank'ın piyasa değeri de 249 milyar liradan 301.2 milyara çıktı. Hissedeki yükselişin fitilini salı akşamı yapılan açıklama ateşledi. Halkbank, ABD'deki ceza davasının lehine sonuçlanmasının ardından uluslararası piyasalardan 1.1 milyar dolar tutarında ilave kaynak sağlandığını bildirdi. Dava sürecinin tamamlanmasının ardından işlem gerçekleştirilen muhabir banka sayısındaki hızlı artışın memnuniyet verici olduğu belirtildi. Banka ayrıca Yönetim Kurulu onayıyla 17 Temmuz 2026 itibarıyla 5 milyar dolar büyüklüğünde Global Medium Term Notes (GMTN) programı kurulduğunu duyurdu. Yurt dışı yatırımcılarla gerçekleştirilen Non-Deal Road Show'un, planlanan tahvil ve eurobond ihraçlarına yönelik ilginin güçlü olduğuna işaret ettiği belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör