Borsa 16 günde 2025’in tamamını geride bıraktı

Geçtiğimiz yılı yüzde 14.5 artışla yüzde 30.89 olan yıllık enflasyonun yarısından bile daha az bir yükselişle kapatarak yatırımcılarını hayal kırıklığına uğratan Borsa İstanbul, 2026'ya çok hızlı başladı. Geçtiğimiz haftayı yüzde 2.56'lık yükselişle kapatan borsada endeksin yılbaşından bu yana yükselişi yüzde 15.37'ye ulaştı. Böylece endeks 2026'nın ilk 16 işlem gününde, 2025'in tamamından daha iyi bir performansa imza atmış oldu.Geçen haftanın son işlem gününü 12.992 puanla kapanış rekoru kırarak tamamlayan endeks, aynı zamanda 13.030 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Borsa İstanbul, 2026'daki performansıyla, dünyanın en fazla yükselen üçüncü piyasası oldu. Bu yıl en fazla yükselen borsalar sıralamasında yüzde 91.65 ile Venezuella ilk sırada yer alırken, Güney Kore yüzde 18.41 ile ikinci sırada bulunuyor.Endeksteki bu yükselişle birlikte işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri de 16 işlem gününde 2 trilyon 133 milyar lira arttı. Piyasa değerinde dolar bazlı artış ise 46.3 milyar dolara ulaştı. Yılbaşından bu yana en fazla yükselen endeks, yüzde 24.43 ile teknoloji ve yüzde 24.25 ile madencilik oldu. Bu yıl şu ana kadar sadece dört sektör endeksi negatif performans sergiledi. En son 2018'i düşüşle tamamlayan Borsa İstanbul, daha sonraki 7 yılın tamamını yükselişle kapattı. Bu yılki performans da dikkate alındığında 2018'den bu yana yaşanan yükseliş yüzde bin 324'e ulaştı.2026'da BIST-30 Endeksi'nde en fazla yükselen hisseler yüzde 38.5 ile Astor, yüzde 29.8 ile ASELSAN, yüzde 28.8 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 26.1 ile Destek Finans ve yüzde 23.9 ile Türk Altın oldu. BIST-30'da bu yıl değer kaybeden tek hissenin yüzde 13.67 ile Sasa olduğu dikkat çekti. Bu yıl BIST-100'de en fazla yükselen hisse ise yüzde 63.53 ile Katılımevim olurken, en fazla düşen ise yüzde 31.5 ile Gen İlaç oldu. BIST-100'de bu yıl 84 hisse yükselirken, 16 hisse değer kaybetti. Borsanın genelinde ise bu yıl en fazla yükseliş yüzde 108.28 ile Marmara Holding ile yüzde 96.4 ile Sarkuysan'da yaşandı. 504 hissenin yükseldiği bu yıl 131 hisse değer kaybetti.Endeks bu yıl bin 731 puan yükselirken, bu çıkışın lokomotifliğini ASELSAN üstlendi. ASELSAN, yükselişe 250 puanlık katkı yaptı. Endeksteki yükselişe Kiler Holding 155 puan, BİM 115 puan, Tüpraş 110 puanlık katkı sağladı. 4 hissenin yükselişe katkısı 630 puana ulaştı. Yükselişin yüzde 40'ı 4 hissedeki artıştan kaynaklandı.Ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılık ile enflasyondad üşüş devam ederken, döviz rezervleri tarihte ilk kez 200 milyar doları aştı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin not görünümünü pozitife çevirirken, önemli bir koşullu yükümlülük olan kur korumalı mevduat da sonlandırıldı. Türkiyen' in risk primi (CDS) Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyede bulunurken, kısa vadede 200p uanın altına gerilemesi bekleniyor. Devam eden yabancı ilgisi, bilançolardaki toparlanma ve programın olumlu sonuçlarıyla birlikte endeksin ilk hedefinin 320 dolar seviyesi olduğu belirtiliyor. Borsanın orta vadede 16 bin seviyesine doğru hareketlenmesi beklenirken, son dönemde hızlanan halka arzlar ve düşen mevduat faizlerinin etkisiyle yatırımcı ligisinin de artacağı belirtiliyor.