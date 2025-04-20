Borsa % 2 düşerken Aselsan % 125 yükseldi

Borsa İstanbul'da endeksin son 1 yıldır yerinde saydığı düzeltme hareketi 2 milyon yatırımcının piyasayı terk etmesine neden olurken, savunma sanayisinin lokomotif şirketi Aselsan, bu dönemde yatırımcının adeta koruma kalkanı haline geldi. Son 1 yılda sergilediği performansla, Türkiye'nin piyasa değeri en yüksek şirketi haline gelen Aselsan, yabancı yatırımcıların da en fazla alım yaptığı hisse oldu.Borsada endeks son 1 yılda yüzde 2.1, yıl başından bu yana ise yüzde 5.2 düşerken, Aselsan'ın hisseleri son 12 ayda yüzde 125.6, yıl başından bu yana ise yüzde 79.17 prim yaptı. Hisse senetlerindeki yükselişin etkisiyle Aselsan 592.3 milyar TL ile Türkiye'nin piyasa değeri en yüksek şirketi haline geldi. Bu sıralamada Aselsan'ı 440.2 milyar TL ile Türk Hava Yolları, 431.8 milyar TL ile Garanti Bankası, 363.1 milyar TL ile Koç Holding takip etti. Aselsan, sergilediği performansla yabancı yatırımcıların da ilgi odağı oldu. Martta Borsa İstanbul'da yabancının en fazla net alım yaptığı hisse 199.9 milyon dolarla Aselsan oldu. Yabancılar yılın ilk üç ayında da en fazla net alımı 316.3 milyon dolarla yine Aselsan'da gerçekleştirdi. 2024'te rekor bilançoya imza atan Aselsan hisseleri son 5 yılda yüzde 1.867 yükseldi. Aselsan Borsa İstanbul'da 2024 yılı sonu itibarıyla 547 bin 201 yatırımcı sayısı ile, en fazla yatırımcıya sahip yedinci şirket konumunda bulunuyor.BIST-30'da bu yıl Aselsan'dan sonra en fazla yükselen ikinci hisse yüzde 27.23 ile Enka oldu. Koza Altın yüzde 25.8 ile üçüncü, Türk Telekom yüzde 19.6 ile dördüncü sırada yer aldı. BIST-30'da bu yıl en fazla düşenler ise yüzde 27.6 ile Yapı Kredi Bankası (YKB), yüzde 21.9 ile Akbank ve yüzde 20.1 ile İş Bankası C oldu. Son 1 yılda Aselsan'dan sonra en fazla yükselen hisse yüzde 85.01 ile Enka oldu.