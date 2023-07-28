Borsa 7 bin puanı geçti

Piyasalarda seçim sonrası başlayan iyimser hava Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın önceki gün verdiği mesajlar ve banka yönetimine yapılan yeni atamalarla güçlendi. Borsa İstanbul'da endeks 7 bin puanı geçerek tarihi rekor kırarken, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 8 Kasım 2021'den bu yana ilk kez 400 puanın altına geriledi.Fiyat istikrarı konusunda atılacak adımlara ilişkin yol haritasının belirginleşmeye başladığı bu süreçte Erkan'ın piyasalara güven verdiğini aktaran analistler, TCMB yönetimindeki görev değişiminin de güveni pekiştirdiğini belirtti. Dün özellikle banka hisselerine gelen alımlar yükselişte etkili olurken, bankacılık sektör endeksindeki yükseliş yüzde 6'yı aştı.BIST-100 Endeksi yüzde 3 yükselerek 7.067 puanla kapanış rekoru kırarken, tarihi zirve 7.096'ya çıktı. İşlem hacminde de 210.4 milyar lira ile rekor kırıldı. Borsa İstanbul art arda altıncı haftayı da yükselişle kapatırken, yüzde 29 prim yaptı. Böylece endeks, seçimlerin ikinci turundan bu yana yaklaşık yüzde 55 yükselmiş oldu.Türk varlıklarına ilginin artması, 5 yıllık CDS'lere de pozitif yansıdı. 22 Mayıs'ta 703 puana kadar yükselen risk primi, dün 400'ün altına indi. Risk priminde 1 ayda yaşanan düşüş yüzde 44'e ulaştı. Analistler, atanan üyelerin yurt içi ve dışı piyasalardaki itibarının oldukça yüksek olduğunu, fiyat istikrarı konusunda atılan adımların ve yeni ekonomi yönetiminin etkisiyle Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüşün devam edebileceğini kaydetti.