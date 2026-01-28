Borsa güne yükselişle başladı! BİST100 rekor seviyeye çok yakın

Küresel piyasalarda jeopolitik ve siyasi belirsizliklere rağmen, teknoloji sektörüne yönelik iyimserlik risk iştahını desteklemeyi sürdürüyor. Bu görünüm, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli iyimserliğini artırdı. Küresel piyasalardaki alıcılı seyir, yurt içi piyasalara da olumlu yansıdı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında Almanya'da GfK tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yakından izleneceğini ifade ediyor. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puan direnç, 13.000 ve 12.900 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.