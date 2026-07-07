Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 204,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,75 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,49 ile turizm oldu. Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınması sonucu Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceği endişeleri ve teknoloji hisselerinde devam eden satış baskısıyla negatif seyrederken, yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör