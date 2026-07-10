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Giriş Tarihi: 10.07.2026 18:34

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kazancıyla 14.321,19 puandan tamamladı.

AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 215,75 puan artarken, toplam işlem hacmi 185,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,78 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,32 ile turizm, tek kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu kaynaklı jeopolitik endişelerin kısmen hafiflemesi ve yarı iletken sektörüne ilişkin olumlu beklentilerin güçlenmesiyle risk iştahı teknoloji hisseleri öncülüğünde arttı.

Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Temsilciler Meclisi ve Senato'da yapacağı sunum, ABD'de enflasyon, perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Çin'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#BORSA İSTANBUL #BIST 100

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Borsa günü yükselişle tamamladı
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