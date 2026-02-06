Borsa haftanın son işlem gününe yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni işlem gününe sınırlı düşüşle başladı. Dün görülen sert satışların ardından piyasada temkinli seyir öne çıkarken, küresel gelişmeler yatırımcıların risk iştahını baskılamaya devam ediyor.

YENİ GÜNDE YATAY SEYREDİYOR

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 düşüşle 13.585,64 puandan başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 3,50 puanlık gerileme kaydetti. Dün satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen endeks, günü yüzde 2,17 kayıpla 13.589,14 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK YÜKSELDİ, HOLDİNG GERİLEDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,17 düşüş gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,34 ile iletişim sektörü oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA YAPAY ZEKA VE İSTİHDAM ENDİŞESİ

Küresel piyasalarda, yapay zeka harcamalarının şirket kârlılıklarına etkisine yönelik artan kaygılar ile ABD iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleri karışık bir seyre neden oluyor. Özellikle teknoloji sektöründeki yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği sorgulanırken, ABD'den gelen verilerin ekonomide beklenenden daha sert bir yavaşlamaya işaret etmesi risk iştahını zayıflatıyor.

ABD VERİLERİ RİSK İŞTAHINI TÖRPÜLÜYOR

ABD'de istihdam piyasasında güç kaybına işaret eden göstergeler, büyüme ve ekonomik istikrar endişelerini artırıyor. Analistler, yapay zeka yarışındaki yüksek maliyetlerin şirket bilançoları üzerinde baskı oluşturabileceği beklentisinin teknoloji hisselerindeki satışları derinleştirdiğine dikkat çekiyor.

GÜNDEM VE TEKNİK SEVİYELER

Analistlere göre bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında Almanya'da sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi yakından izlenecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.400 puan destek, 13.700 ve 13.800 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.