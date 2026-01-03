Borsa İstanbul 40 yılda devler ligine girdi

Eski adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), yeni ismiyle Borsa İstanbul, 40'ıncı yılını kutluyor. Resmi olarak Aralık 1985'te açılan İMKB, 3 Ocak 1986'da 19 hisse senedi ile Cağaloğlu'ndaki binasında işleme başladı. İşleme başlamasının üzerinden geçen 40 yılda yıldız pazarda 241, ana pazarda 270, alt pazarda 51 olmak üzere diğer pazarlardaki hisselerle toplamda 596 hisse senedinin yanı sıra vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar ve varantların işlem gördüğü dev bir pazar oldu.1987'de daha önce haftalık hesaplanan borsa endeksleri, günlük hesaplanmaya başlandı. 1993'te ise 50 şirketle bilgisayarlı alım-satım işlemine geçildi. İMKB, 1993 yılının sonlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Federasyonu tarafından "kabul görmüş menkul kıymetler borsası" olarak tanımlandı. Bu ünvanı alan gelişmekte olan borsalar arasında ise üçüncü oldu. 1996'da uluslararası Pazar bünyesinde uluslararası tahvil ve bono piyasasının kurulmasının ardından 1997'de bu piyasada Hazine tarafından yurtdışında satılmak üzere çıkarılan 40 uluslararası tahvilin kota almasıyla işlemlere başlandı. Böylece Hazine'nin yurtdışı finansmana erişimi için farklı bir kanal açılmış oldu. İMKB, 2000 yılında Kırgız Borsası'nın sermayesine yüzde 27.4, Bakü Borsası'na da yüzde 5.26 iştirak ile ortak oldu. 2012'de İMKB bünyesinde faaliyete geçen vadeli işlem ve opsiyon piyasasında (VİOP) 2019'da işlem hacmi ortalama 5 milyar lirayı, 2023'te de 90 milyar lirayı aştı.İMKB, 5 Nisan 2013'te özel hukuk hükümlerine göre çalışan işletme olan Borsa İstanbul A.Ş.'ye dönüştü. Endeks adlarında yer alan "İMKB" kısaltması, "BIST" olarak değiştirildi. 30 Kasım 2015'te Borsa İstanbul ile Nasdaq arasındaki ortaklık kapsamında geliştirilen BISTECH'in ilk fazı devreye alındı. BISTECH olarak adlandırılan iki aşamadan oluşan Teknoloji ile Dönüşüm Programı'nın ilk aşamasında Borsa İstanbul, 22 yıldır uyguladığı iki seans uygulamasından tek seansa geçti.Öte yandan Borsa İstanbul, 29 Aralık 2025'te yaptığı borsada takas tarihinin T+1 (işlem gününü takip eden birinci iş günü) olarak kısaltılmasına yönelik uygulamaya da 5 Ocak Pazartesi günü başlayacak.