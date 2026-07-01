Borsa İstanbul yeni veri merkezini bugün devreye alıyor

Borsa İstanbul, piyasaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezini bugün hizmete açacak. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, kurumun mevcut veri merkezinde üyelere, yerli ve yabancı yatırımcılara, servis ve altyapı sağlayıcıları ile veri yayın kuruluşlarına uluslararası standartlarda hizmet sunduğu belirtildi. Açıklamada, "Piyasa katılımcıları tarafından gelen talep ve önümüzdeki yıllardaki büyüme projeksiyonu göz önüne alınarak tasarlanan, uzun yıllar piyasalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezi 1 Temmuz'da hizmete açılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

HIZLI VE GÜVENLİ ERİŞİM

Hızlı ve güvenli bir şekilde piyasalara erişim imkânının sağlanmaya devam edileceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "Yeni veri merkezinde devreye alınacak olan kabinetler, yüksek enerji ve soğutma kapasitesi ile kullanıma sunulacaktır. Yeni veri merkezindeki kapasite artırımı neticesinde daha fazla piyasa katılımcısının bu hizmete erişim imkânı bulmasının piyasalardaki işlem hacimlerine olumlu etki sağlayarak likiditenin artmasına katkı sağlayacağı ve piyasa kalitesini daha da yükselteceği düşünülmektedir." Yeni veri merkezindeki teknik kapasite artışı sayesinde çok daha fazla piyasa katılımcısının bu profesyonel hizmetten yararlanması bekleniyor.

KALİTE ARTACAK

Kurulan bu güçlü altyapının, doğrudan piyasa parametrelerine yansıması öngörülüyor. Yüksek kapasitenin işlem hacimlerini hızlandırarak olumlu yönde etkilemesi, sisteme entegre olan katılımcı artışıyla piyasa likiditesine doğrudan katkı sağlanması, düşük gecikme süresi ve erişim güvenliği ile genel piyasa kalitesinin daha da yükseltilmesi bekleniyor. Borsa İstanbul'da bulunan Birincil Veri Merkezi deprem seviyelerine (1,2,3,4) uyumlu deprem kiti ile donatılmış kabinetlere, 7/24 güvenli giriş ve görüntüleme sistemine, Tier 3+ uyumlu kablolama yedekliliğine, tamamı yedekli enerji sistemlerine, tamamı yedekli hava soğutma sistemlerine (Türkiye'de ilk kez kullanılan tam zamanlı devrede kalan Free-Cooling cihazlar) sahip bulunuyor. Merkezde Borsa İstanbul işlem/veri yayın sistemlerine doğrudan bağlanan 1GB/10 GB'lık network bağlantıları yer alıyor.