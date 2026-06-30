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Giriş Tarihi: 30.06.2026 11:33

Borsa İstanbul yeni veri merkezini yarın devreye alıyor

Borsa İstanbul, artan piyasa katılımcısı talebi ve büyüme projeksiyonları doğrultusunda tasarlanan yeni veri merkezini 1 Temmuz 2026’da devreye alacak.

Borsa İstanbul yeni veri merkezini yarın devreye alıyor
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Borsa İstanbul, mevcut veri merkezinde üyelerimize, yerli ve yabancı yatırımcılarımıza, servis ve altyapı sağlayıcıları ile veri yayın kuruluşlarına uluslararası standartlarda hizmet sunmaktadır.

Piyasa katılımcıları tarafından gelen talep ve önümüzdeki yıllardaki büyüme projeksiyonu göz önüne alınarak tasarlanan, uzun yıllar piyasalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezi 1 Temmuz 2026 tarihinde hizmete açılacaktır. Böylece yatırımcılarımıza hızlı ve güvenli bir şekilde piyasalara erişim imkânı sağlanmaya devam edilecektir.

Yeni veri merkezinde devreye alınacak olan kabinetler, yüksek enerji ve soğutma kapasitesi ile kullanıma sunulacaktır.

Yeni veri merkezindeki kapasite artırımı neticesinde daha fazla piyasa katılımcısının bu hizmete erişim imkânı bulmasının piyasalardaki işlem hacimlerine olumlu etki sağlayarak likiditenin artmasına katkı sağlayacağı ve piyasa kalitesini daha da yükselteceği düşünülmektedir.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BORSA İSTANBUL #BORSA

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