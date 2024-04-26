Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Borsa İstanbul’da çifte rekor
Giriş Tarihi: 27.4.2024

Borsa İstanbul’da çifte rekor

Borsa İstanbul’da çifte rekor
Enflasyonla mücadeledeki kararlılıkla birlikte, seçim sonrasında ekonomik programın uygulamasına yönelik verilen net masajlarla hızlanan yabancı girişi Borsa İstanbul'a dün çifte rekor kırdırdı. BIST-100 Endeksi bankacılık hisselerinin öncülüğünde günü yüzde 2'lik yükselişle 9.915 puandan tamamladı. Endeks tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirirken 9.956 puanla da zirveyi yeniledi. Yabancıların Türk varlıklarına ilgisi, dün JP Morgan'ın model portföyünde de etkisini gösterdi. JP Morgan Türkiye'nin 2033 vadeli TL tahvilini, gelişmekte olan piyasa tahvilleri endeksine ekledi. JP Morgan'ın bu hamlesi ile 10 yıllık tahvile dün 3 milyar liraya yakın yabancı girişi gerçekleşti.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsa İstanbul’da çifte rekor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA