Borsa İstanbul’da çifte rekor

Enflasyonla mücadeledeki kararlılıkla birlikte, seçim sonrasında ekonomik programın uygulamasına yönelik verilen net masajlarla hızlanan yabancı girişi Borsa İstanbul'a dün çifte rekor kırdırdı. BIST-100 Endeksi bankacılık hisselerinin öncülüğünde günü yüzde 2'lik yükselişle 9.915 puandan tamamladı. Endeks tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirirken 9.956 puanla da zirveyi yeniledi. Yabancıların Türk varlıklarına ilgisi, dün JP Morgan'ın model portföyünde de etkisini gösterdi. JP Morgan Türkiye'nin 2033 vadeli TL tahvilini, gelişmekte olan piyasa tahvilleri endeksine ekledi. JP Morgan'ın bu hamlesi ile 10 yıllık tahvile dün 3 milyar liraya yakın yabancı girişi gerçekleşti.