Borsa İstanbul’da Gong Töreni Lider Filo Markası ile hizmet veren LDR Turizm A.Ş. için çaldı

Türkiye'nin operasyonel araç kiralama sektöründe Lider Filo marka adı ile 2010 yılından bu yana faaliyet gösteren LDR Turizm A.Ş., 04 Nisan 2022 tarihi itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Halka arza toplamda 294.466 yatırımcı katılmış olup tamamına dağıtım yapılmıştır. Yatırımcılardan büyük ilgi görerek 3,09 kat talep toplanan LDR Turizm A.Ş.'nin halka arzında süreç böylece başarıyla tamamlanmış oldu.

Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreninin ardından hisseleri "LIDER" kodu ile işlem görmeye başlayan LDR Turizm A.Ş.'nin yüzde 30,91'i halka açıldı. Toplam büyüklüğü 380.460.000 TL'yi bulan halka arz işlemi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleşti.

LDR Turizm A.Ş.'nin halka arzı nedeniyle Borsa İstanbul'da düzenlenen gong törenine; Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Lider Filo Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barokas, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen katıldı.

Törene Lider Filo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Karel Barokas, Yönetim Kurulu Üyesi Burçin Baybatur Kök, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Prof.Dr. Saim Kılıç , Prof.Dr. Çağrı Erhan, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Metin Seyhan, Tera Şirketler Grubu Organizasyonel Gelişim ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Aylin Berent' de eşlik etti.

KORKMAZ ERGUN: YÜKSEK SAYIDA YATIRIMCI KATILDI

Lider Filonun bugün işlem görmeye başlaması nedeniyle düzenlenen halka arz törenine, borsamıza hoş geldiniz.

Araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren Lider Filo, halka arz geliri ile araç filosunu genişleterek büyümeyi hedeflemektedir. Bu halka arz ile aynı zamanda, sermaye yapısını da güçlendirmiş, sermaye piyasalarının desteğiyle kurumsallaşma sürecindeki adımlarını hızlandırmış olacaktır.

Lider Filo, yaklaşık 380 milyon TL halka arz tutarı ile 294 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir.

Lider Filonun bu halka arzına yüksek sayıdaki yatırımcıların katılması gibi, son iki yılda, halka arzlarla ve bir çok vesileyle sermaye piyasalarına artan ilgi ile birlikte, yatırımcı sayımızda önemli bir artış oldu.

Bu vesileyle, özellikle yeni gelen yatırımcılarımıza finansal okuryazarlıklarını arttırmalarını, beraber çalıştıkları aracı kurumlarının yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinlemelerini, Şirketlerle ilgili haberleri sosyal medyadan değil, şirketlerin kendilerinin kamuyu aydınlatma platformunda yaptıkları açıklamalarından takip etmelerinin önemine vurgu yapmak istiyorum.

Yeni halka arzlarla, yeni yatırımcılarla ve yeni finansal ürünlerimizle birlikte sermaye piyasalarının büyütülmesi yönünde adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Bu büyümede katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Lider Filoya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum.

METİN BAROKAS: TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ

Bugün bizim için çok güzel ve özel bir gün. Lider Filo olarak çok mutlu ve gururluyuz. Şirketimiz için tarihi bir dönüm noktasındayız.

Öncelikle, bizlere güvenen yatırımcılarımıza teşekkür etmek isterim; 300 bine yakın yeni ortağımıza Şirketimize hoş geldiniz diyorum. Sizlerle birlikte çok büyük bir aile olduk.

Halka arz sürecinde bize yol gösteren, desteklerini esirgemeyen Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Borsa İstanbul'un ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun değerli yöneticilerine ve uzmanlarına saygılarımızı ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz.

Halka arz sürecimizin başarılı olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Ulaşmış olduğumuz başarı, yatırımcıların Lider Filo'nun vizyonuna, gelecek hedeflerine ve performansına duydukları güveni gösteriyor. Halka arzda yatırımcılardan gelen yüksek talebin verdiği moral ve güç ile, Lider Filo olarak filomuzu büyütmek suretiyle potansiyel müşterilerimizi kazanmayı ve sürdürülebilir büyümeyi hızlandırmayı hedefliyoruz.

Lider filo olarak sizlerin güvenine layık olan halka açık bir şirket olmaya, tüm etik kurallar çerçevesinde gayret edeceğimizi bilmenizi isterim. Güçlü ortaklık ve yönetim yapısı, kurumsallığı ve vizyonu sayesinde Lider Filo'yu artık daha çok duyacağız…

Lider filonun borsadaki ilk işlem günün hayırlı olmasını dilerim.

Tekrar teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.