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Giriş Tarihi: 9.09.2026 09:20

Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken firari 1 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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AA
Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sermaye Piyasası Kurulunun yazısına istinaden yürütülen soruşturmada, "bySerez" isimli X hesabı üzerinden 2023'te BIST'te işlem gören 9 pay hakkında yapılan manipülatif paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımlar nedeniyle "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçundan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken firari 1 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BORSA İSTANBUL #BORSA

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Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı
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