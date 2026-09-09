Borsa İstanbul’da manipülasyon soruşturması: 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sermaye Piyasası Kurulunun yazısına istinaden yürütülen soruşturmada, "bySerez" isimli X hesabı üzerinden 2023'te BIST'te işlem gören 9 pay hakkında yapılan manipülatif paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında söz konusu paylaşımlar nedeniyle "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçundan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanırken firari 1 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.