Borsa İstanbul’da tarihi zirve

Merkez Bankası'nın politika faizini beklenen kadar olmasa da düşürmeye devam edeceğine yönelik beklentiler, CDS'lerdeki gerileme, kredi derecelendirme kuruluşlarından olumlu notların gelmesi beklentisi Borsa İstanbul'a alım getirdi. BİST 100 endeksi haftanın son işlem gününe 13 bin puanı aşarak tarihi yüksek seviyesinden başladı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1.21 değer kazanarak 13.006 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 96.3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1.98, holding endeksi ise yüzde 0.81 değer kazandı. Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2.92 ile sigorta, en fazla düşen ise yüzde 0.94 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu. Kapanışta bir miktar gevşeyerek haftayı 12 bin 992 puandan kapattı.

ENDEKSTE HEDEF 16 BİN

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerdeki nispi azalma ve ABD ekonomisinin güçlü kaldığına işaret eden makroekonomik göstergeler risk iştahını beslendi. ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığı gösteren büyüme verileri piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken, ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasına ilişkin de endişelerin bir nebze azalmasına yardımcı oldu. Analistler yeni yılda ilk hedefin 16 bin olduğuna işaret ederek "2026 son 10 yılın en iyi yılı olabilir" diyor. Enflasyonun yüzde 20'nin altına inmesinin beklendiği 2026'da, risk primindeki düşüşün devamıyla birlikte yabancı girişinin hızlanacağı, küresel faiz indirimlerinin etkisiyle artacak likiditeden Türkiye'nin de yararlanacağı belirtiliyor. Endeks 2025 yılını yüzde 14.5 artışla kapatmıştı.