Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Borsa İstanbul'da tüm zamanların işlem hacmi rekoru kırıldı
Giriş Tarihi: 9.09.2026 18:46

Borsa İstanbul'da tüm zamanların işlem hacmi rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 14.505,48 puandan tamamlarken, 328,6 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek işlem hacmini gerçekleştirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Borsa İstanbul’da tüm zamanların işlem hacmi rekoru kırıldı
  • ABONE OL

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100,23 puan arttı. Bankacılık endeksi yüzde 2,43, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,25 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,90 ile bilişim olarak belirlendi.

Orta Doğu'daki yeni saldırıların enerji arzına ilişkin endişeleri artırması küresel piyasalarda risk iştahını törpülerken yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 14.505,48 puandan tamamlarken, 328,6 milyar lirayla tüm zamanların en yüksek işlem hacmini gerçekleştirdi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 35 olarak hesaplandı.

ECB'nin ise yarın politika faizlerinde artırıma gitmesi bekleniyor.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #BIST 100 #BORSA İSTANBUL #TCMB

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsa İstanbul'da tüm zamanların işlem hacmi rekoru kırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA