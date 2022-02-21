Borsa İstanbul’da yeşil enerji gongu

BORSA İstanbul'da Hun Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı için gong töreni düzenlendi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun
, enerji sektöründeki halka arzlara ilginin artarak devam ettiğini belirterek, "Hun Yenilenebilir Enerji, yaklaşık 237 milyon liralık halka arz tutarı ve 243 bin yatırımcıya gerçekleştirdiği satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdi" dedi. Koray Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal
, halka arzdan gelen sermayeyle biyokütle santralinin yanına güneş santrali kurarak hibrit üretime başlayacaklarını bildirdi. Hun Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü İlker Hakan Kayhan
ise şirketin halka arzdan 145 milyon lira kaynak sağlayacağına işaret etti.