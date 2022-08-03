Borsa İstanbul’da yükseliş sürecek mi? Kazanç büyük oldu: Uzmanlardan çarpıcı borsa yorumu

Küresel çapta enflasyonist baskıların sürmesi ve bu paralelde giderek şahinleşen merkez bankalarının yanı sıra Rusya-Ukrayna gerilimi ile devam eden jeopolitik riskler, temmuz ayında da yatırımcı fiyatlamalarına yön veren gelişmeler oldu.

AYLIK BAZDA TARİHİN EN YÜKSEK KAPANIŞI

Söz konusu gelişmelere karşın getiri arayışı süren yatırımcıların alımları ile BIST 100 endeksi dünya borsalarından pozitif ayrışmaya devam etti ve temmuz ayını yüzde 7,8'lik artışla 2.592 puandan tamamladı. Endeks böylece aylık bazda tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.