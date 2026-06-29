Borsa İstanbul’dan açıklama: Açığa satış yasağı kalktı

Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada savaşın başlamasının ardından alınan bazı önlemlerin kaldırıldığını duyurdu.

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI KALKTI

Borsa İstanbul açıklamasında Sermaye Piyasası Kurulunun 2 Mart-26 Haziran 2026 tarihleri arasında uyguladığı tedbirlerin sona erdiği ifade edildi. Böylelikle 2 Mart 2026 tarihinden itibaren uygulanan açığa satış yasağı kalktı.

Bununla beraber pay piyasasında emir/işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5:1 olarak uygulanacağı da vurgulandı.

KAP'A AÇIKLAMA

Borsa İstanbul açıklamasında "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Mart – 26 Haziran 2026 tarihleri arasında uygulanan tedbirlerin sona ermesiyle birlikte, Pay Piyasasında emir/işlem oranının 29 Haziran 2026 tarihinden itibaren yeniden 5:1 olarak uygulanmasına karar verilmiştir " denildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör