Borsa İstanbul’dan altyapı hamlesi: Likiditeyi artıracak yeni sistem yarın devreye giriyor

Borsa İstanbul, piyasa katılımcılarının artan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla planlanan yeni veri merkezini 1 Temmuz itibarıyla hizmete açıyor. Yeni altyapının, işlem hızını artırması ve piyasada likiditeye katkı sağlaması hedefleniyor.

YENİ VERİ MERKEZİ DEVREYE GİRİYOR

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, mevcut veri merkezinin yerli ve yabancı yatırımcılara, servis sağlayıcılara ve veri yayın kuruluşlarına uluslararası standartlarda hizmet verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, artan talep ve büyüme projeksiyonu dikkate alınarak tasarlanan yeni veri merkezinin uzun yıllar boyunca piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandığı belirtildi.

KAPASİTE VE ALTYAPI GÜÇLENDİRİLDİ

Yeni veri merkezinde devreye alınacak kabinetlerin yüksek enerji ve soğutma kapasitesiyle hizmet vereceği ifade edildi.

Borsa İstanbul, yapılan kapasite artışıyla birlikte daha fazla piyasa katılımcısının sisteme erişebileceğini, bunun da işlem hacimlerine olumlu yansıyacağını vurguladı.

LİKİDİTE VE PİYASA KALİTESİNE KATKI BEKLENİYOR

Açıklamada, yeni veri merkezinin devreye alınmasının piyasada likiditeyi artıracağı ve genel piyasa kalitesini yükselteceği değerlendirildi.

Borsa İstanbul, hızlı ve güvenli piyasa erişiminin kesintisiz şekilde sürdürüleceğini de belirtti.

MODERN PİYASA ALTYAPISI HEDEFİ

Yeni yatırımın, Türkiye sermaye piyasalarının altyapısını güçlendirme ve uluslararası rekabet gücünü artırma hedefleri kapsamında önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör