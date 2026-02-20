Borsa İstanbul’dan gümüş satışı için mevzuat uyarısı

YETKİLİ KURULUŞLAR DIŞINDA SATIŞA İZİN YOK

Açıklamada, yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından faaliyet izni verilen rafineriler, Borsa İstanbul tarafından yayımlanan Rafineriler Listesi'nde yer alan kuruluşlar veya Darphane tarafından üretilen granül gümüşlerin alım satımının mümkün olduğu hatırlatıldı.

Mevzuata göre yurt içinde; Darphane, Bakanlıkça faaliyet izni verilen rafineriler ile Borsa İstanbul'un yayımladığı Rafineriler Listesi'nde yer alan yurt dışı rafinerilerce üretilmiş standart işlenmemiş kıymetli madenlerin alım satımı yapılabiliyor. Bu işlemleri bankalar, yetkili rafineriler, kıymetli maden aracı kuruluşları ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri gerçekleştirebiliyor.

POŞET VE PLASTİK KAVANOZDA SATIŞ TESPİTİ

Bakanlığa yapılan bildirimler ve internet ortamında yapılan incelemelerde, granül gümüşlerin küçük şeffaf poşetler veya plastik kavanozlar içinde mevzuata aykırı şekilde satıldığının tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, bu tür işlemler hakkında 1567 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatılacağını açıkladı. Açıklamada, "Mevzuata aykırı satışların tespiti halinde ilgili kişiler hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler işletilecektir" denildi.