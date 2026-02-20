Borsa İstanbul’dan gümüş satışı için mevzuat uyarısı

Açıklamada, piyasada mevzuata aykırı satışların tespit edildiği belirtilerek, ilgili kanun hükümleri çerçevesinde yasal işlem başlatılacağı bildirildi.
SAFLIK ORANI VE ÜRÜN NİTELİĞİ VURGUSU
Duyuruda, 32 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar uyarınca standart işlenmemiş gümüşün en az yüzde 99,9 saflıkta olması gerektiği ifade edildi. Ayrıca ürünün, Bakanlıkça belirlenen niteliklerde bar, külçe veya granül halinde olması zorunluluğuna dikkat çekildi.
23 Şubat 2023 tarihli ve 32113 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ'e atıf yapılan açıklamada, rafinerilerce üretilecek standart işlenmemiş gümüşün saflık derecesinin en az 99,9/100 olması gerektiği vurgulandı.
YETKİLİ KURULUŞLAR DIŞINDA SATIŞA İZİN YOK
Açıklamada, yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından faaliyet izni verilen rafineriler, Borsa İstanbul tarafından yayımlanan Rafineriler Listesi'nde yer alan kuruluşlar veya Darphane tarafından üretilen granül gümüşlerin alım satımının mümkün olduğu hatırlatıldı.
Mevzuata göre yurt içinde; Darphane, Bakanlıkça faaliyet izni verilen rafineriler ile Borsa İstanbul'un yayımladığı Rafineriler Listesi'nde yer alan yurt dışı rafinerilerce üretilmiş standart işlenmemiş kıymetli madenlerin alım satımı yapılabiliyor. Bu işlemleri bankalar, yetkili rafineriler, kıymetli maden aracı kuruluşları ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri gerçekleştirebiliyor.
POŞET VE PLASTİK KAVANOZDA SATIŞ TESPİTİ
Bakanlığa yapılan bildirimler ve internet ortamında yapılan incelemelerde, granül gümüşlerin küçük şeffaf poşetler veya plastik kavanozlar içinde mevzuata aykırı şekilde satıldığının tespit edildiği belirtildi.
Yetkililer, bu tür işlemler hakkında 1567 sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatılacağını açıkladı. Açıklamada, "Mevzuata aykırı satışların tespiti halinde ilgili kişiler hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler işletilecektir" denildi.
AMBALAJ VE ETİKETLEME ZORUNLULUĞU
Tebliğ hükümleri uyarınca granül gümüşlerin mühürlü torba içinde satılması gerekiyor. Torba üzerinde ayar bilgisi, ağırlık (torba hariç), rafineri ismi veya amblemi ile "Granül Gümüş" ya da "Silver Granules" ibaresi ve üretim tarihinin yer alması zorunlu bulunuyor.
Yetkililer, yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için yalnızca mevzuata uygun ve yetkili kuruluşlarca üretilmiş ürünleri tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.