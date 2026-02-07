Borsa İstanbul’dan sürdürülebilir finans eğitimi

Borsa İstanbul ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) "Sürdürülebilir Finans Liderlik Eğitimi" düzenledi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Bankası'nın özel sektör çalışmalarını yürüten kuruluşu olan Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) Türkiye, Orta Asya, Orta Doğu ve Avrupa bölgelerinde görev yapan kıdemli personelini bir araya getiren "Sürdürülebilir Finans Liderlik Eğitimi" programı Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Eğitim, küresel sürdürülebilir finansın değişen görünümünü incelemek üzere 18 ülkeyi temsil eden 43 kıdemli IFC yetkilisini Borsa İstanbul kampüsünde buluşturdu. Gerçekleştirilen eğitimle, Dünya Bankası Grubu çalışanlarının ekonomik büyümeyi teşvik eden, yerel sermaye piyasalarından yararlanan ve bölge genelinde istihdam yaratılmasını destekleyen etkili sürdürülebilir finans çözümleri geliştirebilmelerine destek olunması hedeflendi.

ŞİRKETLER KATILDI

Programda, havacılık sektöründeki sürdürülebilirlik çalışmalarını ele alan Türk Hava Yolları yetkilileri ile beyaz eşya sektöründeki çalışmaları aktaran Beko yetkilileri misafir konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmacılar, şirketlerinin kurumsal sürdürülebilirlik stratejileri konusunda sunumlar gerçekleştirdi. Eğitim programı, sürdürülebilir bir finansal gelecek inşa etme konusunun ele alındığı interaktif oturumlarla sona erdi.