SON DAKİKA! Borsa neden düşüyor? Uzman isim belirsizliğe dikkat çekerek yatırımcıları uyardı

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Borsa'da yaşanan gelişmenin ardından A Haber ekranlarından açıklamalarda bulunan Ekonomist Üzeyir Doğan yatırımcıyı uyardı.

SERT KAYIPLAR

BIST 100 endeksinde düşüşlerin yüzde 6'ın aşmasının ardından Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Saat 16:04:32 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur. Seans akışları EBDK bitiş saati itibarıyla kaldığı yerden devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Buna göre pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 16.14.32'de tek fiyat emir toplama saat 16.19.32'de eşleştirme yapılacak ve saat 16.24.32'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecek.

Pay Piyasasında varant, sertifika, ağırlıklı ortalama fiyattan işlem sıraları, paylara dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, pay endekslerine dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve pay senedi repo pazarı sıralarında işlemler saat 16.24.32'de yeniden başlayacak.

BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRACAK AÇIKLAMA GELMELİ

Borsa'daki kayıplarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Üzeyir Doğan, fon piyasasındaki gelişmelerin süreci etkilediği ifade ederek şunları kaydetti:

Özellikle son günlerde bir portföy yönetim şirketinin yaşadığı sıkıntılar, bazı fonların temerrüde düşmüş olması bulaşıcılık etkisi gösterdi. İyisi ya da kötüsü fark etmeksizin tüm fonlarda bir satış etkisi gösteriyor kendisini. Bu da hisse fiyatlarına net bir şekilde yansıyor zaten.

Piyasada bir belirsizlik var ve insanlar bilmediği şeyden korkuyor bu belirsizlik atmosferinde ve bu nedenle de bir süre piyasadan uzak durma eğilimi net bir şekilde bugün kendini göstermiş durumda.

Endekse baktığımızda uzun bir aradan sonra ilk defa endekste devre kesici çalıştı. %6 kayıp yaşandı gün içerisinde ve işlemler bir süre ara verdi ve tekrar açıldı. Şu an itibariyle de %6,16'lık BIST endeksinde bir kayıp söz konusu.

Genel itibariyle baktığımızda bu belirsizliği ortadan kaldıracak bir açıklama gelene kadar da bu panik havası devam eder gibi gözüküyor. Yani biraz bu açıdan dikkatli olmak lazım.

YATIRIMCININ NAKİTE ULAŞMA ARZUSU ETKİLİ OLDU

Ama örneğin akşam saatlerinde otoritelerden gelen açıklamalar, bazı haber akışları bugün korkulduğu kadar da durumun kötü olmadığı, bu fonlar tarafındaki çıkışların sınırlı kaldığı, ödemelere rahatlıkla yapılabildiği gibi bir atmosfer oluşacak olursa da, yine bunlar paniği sınırlayabilecek unsurlar olabilir.

Dediğim gibi bugünkü panik atmosferinde evet fonların likidite sıkışıklığı diğer taraftan vatandaşların bir an önce nakdine, likidine kavuşma arzusu bu tarafta kendini çok net bir şekilde gösteriyor.

Normal şartlarda hani bugünkü işlem hacmine, piyasadaki satış baskısına, hisselerdeki duruma baktığımızda bunun yarına sirayet etme ihtimali de kuvvetli. Yani yarın da bu kadar olmasa bile benzer bir tabloyla karşılaşma ihtimalimiz söz konusu olabilir. O açıdan biraz dikkatli olmak lazım. Bu tarz dönemler oluyor piyasada. Çeşitli dönemlerde bu tarz panik şeyleri görebiliyoruz.

YATIRIMCI SAKİN OLMALI

Hani bu panik dönemlerinde panik anında karar vermek en riskli şeylerden biri. Yatırımcının biraz ortamının sakinleşmesinin önünü görebilecek şekilde pusun dağılmasını beklemesinde de fayda olduğu kanaatindeyim. Ama ben Şubat'tan beri aynı şeyi söylüyorum. Yani mevcut düzenleme düzenle gidişat piyasanın ve üstüne MSCI uyarıları, fon düzenlemelerini dikkate aldığımızda bir süre daha nakitte kalmak sanki daha faydalı gibi borsa tarafında.

Şimdi şöyle yani piyasa bir deprem yaşadı. Yani bu son süreçlerde bunu sadece bir kez görmek değil artçıları vardı. Sonra daha büyüğünü yaşadı. MSCI'ın uyarısı çok büyük bir sarsıntıydı. Devamında fon düzenlemesi geldi. Piyasa bir kez daha sarsıldı.

Yani bunun oturması, piyasanın dengeye gelmesi, taşların yerine oturması biraz zaman alacak. Yani bu zaman nasıl birde bir takvim var. Örneğin belirlenmiş bir takvim dahilinde gidiyoruz. Ekimin sonuna kadar fonlar uyum sürecinin 1/3'ünü tamamlayacaklar. Kasım ayında bir üçünü daha tamamlayacaklar ve Kasım ayında daha önemlisi MSCI'ın Türkiye açıklaması değerlendirmesi gelecek

Haber Girişi Sevde Demir - Editör