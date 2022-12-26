Borsa Terimler Sözlüğü - Türkçe, İngilizce Ekonomi, Hisse Senedi ve Borsa Terimleri Anlamları

Borsa terimleri sözlüğü, borsadaki işlemlerin daha sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlar. borsa terimleri ve anlamları, kısa bir araştırma ile öğrenilebilecek kelime ve kısaltmaları kapsar. Borsa Terimleri kısaltmaları, yapılan işlemlerde işinizi kolaylaştıracaktır. Hisse senedi terimleri ve ekonomi terimleri içinde işinize yarayacak çok sayıda terim bulabilirsiniz. Ekonomik terimler sözlüğü ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Borsa Terimleri Sözlüğü

Borsada işlem yapan herkes borsada yaygın olarak kullanılan kelimelere aşinadır. Borsadaki terimler bilinerek borsa işlemleri çok daha sağlıklı şekilde yapılabilir. Bu kapsamda dikkat çeken terim ve sözcükler aşağıdaki gibidir.



Hisse Senedi: Borsa denildiğinde akla gelen terimlerin başında hisse senedi gelir. Hisse senedi, borsada işlem gören şirketlerin halka arz edilmiş paylarının her birine verilen isimdir. Borsa yatırımcısı işlem yaparken hisse senetlerini alıp satar.



Borsa Hesabı: Borsa hesabı, borsada işlem yapmak için açılması gereken bir banka ya da aracı kurum hesabını ifade eder. Borsada işlem yapmak için mutlaka bir borsa hesabınızın olması gerekir.



Halka Arz: Şirketler, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaparak hisselerinin belli bir kısmını halka arz ederler. Bu sayede şirketler borsada işlem görmeye başlar. Yapılan bu girişim, şirketin halka arz olması şeklinde ifade edilir.



BİST: Borsa işlemlerinin yürütülmesi Borsa İstanbul (BİST) koordinesinde yapılır. BİST-30, BİST-50 ya da BİST 100 gibi terimler de karşınıza çıkar. Bu da şirketin büyüklüğünü ve güvenilirliğini ifade eder. En risksiz ve büyük şirketler BİST-30 kapsamında işlem görür.

Hisse Senedi Terimleri

Hisse senedi alıp satarken karşınıza çok sayıda terim çıkar. Bu terimlerin ne anlam ifade ettiği, zaman içerisinde kazanacağınız tecrübe ile sabit hale gelecektir. Aşağıdaki terimler de hisse senedi işlemlerinde karşınıza çıkacak kelimeler arasındadır.



VİOP: Borsada spot ve VİOP tarafı olmak üzere iki tarafta işlem yapılır. Spot tarafında yapılan işlemler hesabınızdaki para ile yapılırken VİOP tarafındaki işlemler ise vadeli işlem olarak bilinir. Bu işlemler banka ya da aracı kurumun vereceği bir nevi kredi ile yapılır.



Seans: Borsada hisse senedi alım satım işlemleri seans içinde yapılır. BİST seansı 10:00'da başlar ve 18:00'da tamamlanır. VİOP işlemlerinde ise başlangıç saati 09:30'dur.



Akşam Seansı: BİST işlemlerinde bazı işlemler akşam seansında da yapılabilir. Örneğin ons alım satım işlemlerinde akşam seansı tercih edilebilir. Bu seans 19:00'da başlar 23:00'da kapanır. Gün içinde yapılan işlemlerden uygun olanlara akşam seansında da devam edilebilir.