Borsa THY ile 2.500 puanı geçti

Yerli yatırımcıların katlanarak devam eden ilgisinin etkisiyle, yabancı satışlarına rağmen performans olarak dünyanın zirvesine yerleşen Borsa İstanbul, dün Türk Hava Yolları (THY) hisselerinde yaşanan sert hareketle 2.500 puanın üstüne çıktı. THY hisseleri dün gün içerisinde yüzde 10 yükselerek 49.52 TL ile tarihi zirveye ulaştı. Yabancı yatırımcı alımlarının gözlendiği hissenin yükselişinde ilk çeyrekteki beklentinin üstündeki mali performansın yanı sıra, bazı aracı kurumların açıkladığı yeni hedef fiyatlar etkili oldu.THY'nin piyasa değeri 1 günde 6 milyar liraya yakın artarak 68.4 milyar liraya ulaştı. Türk Hava Yolları hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 147, son 1 yılda ise yüzde 281, son 3 ayda yüzde 94 prim yaptı. THY BIST-30'da bu yıl en fazla değer kazanan hisse senedi oldu.Yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üstünde bir performans gösteren THY, 2021'in ilk 3 ayında 438 milyon lira olan net kârını, bu yılın aynı döneminde yüzde 407 artırarak 2 milyar 220 milyon liraya çıkardı. Şirketin satış gelirleri ise aynı döneminde yüzde 221 artarak 42.6 milyar liraya çıktı. Tarihinin en yüksek ilk çeyrek cirosuna ulaşan şirketin, özsermayesi ise yüzde 120'lik büyüme ile 105 milyar lirayı geçti. THY'nin hisse fiyatındaki artışa rağmen, piyasa değeri/defter değeri çarpanının hâlâ 0.64'te olduğu dikkat çekti.372 uçaklık filosu bulunan şirketin yılın ilk 4 ayında taşıdığı yolcu sayısı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 78 seviyesine ulaştı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, mayıs ayı ortasında yaptığı açıklamada, 2022'nin ilk çeyreğinde 161 milyon dolarla tarihlerinin en yüksek ilk çeyrek karlılığına ulaştıklarını ifade etmişti. THY hisseleri sergilediği performansla endekse de fark attı. Bu yıl endeksin yaklaşık 5 katı iyi bir performans gösteren THY hisseleri, 1 yıl vadede 4 kat, 6 ay vadede 5 kat, 3 ay vadede 3.5 kat daha iyi getiri sağladı.Borsadaki yükselişten kazanan da yerliler oldu. Yerli yatırımcının 2019 sonunda 185.8 milyar TL olan hisse senedi portföyü, 2022 Nisan ayında 710.3 milyara çıktı. Bu dönemde yerlilerin portföyü yüzde 282 büyürken, yabancı yatırımcının portföyü ise yüzde 40 artarak 404.8 milyara çıktı. Yerli yatırımcının portföyündeki büyüme, yabancının 7 katına çıktı.Borsada yerli yatırımı sayısındaki artışta 2021'de rekor kıran ve bu yıl da devam eden halka arzlar etkili oldu. 2021'de 52 şirket halka arzla 21.6 milyar liralık kaynak sağlarken, bu yılın ilk 4 ayında 16 şirket 6.1 milyar liralık halka arz gerçekleşti. Bedelli sermaye artırımı ve ikincil halka arzlarla 2021'de 14.8 milyar TL, bu yılın ilk 4 ayında ise 31.8 milyar lira kaynak temin edildi. Son 5 yılda halka arzlar, bedelli artırımlar ve ikincil satışlarla şirketlere sağlanan kaynak miktarı 117.2 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde 91 şirket 34.5 milyar liralık ilk halka arza imza attı. 2020 sonu ile Nisan 2022 arasında BIST 100 endeksi yüzde 65 artarken, halka arz edilen şirketleri içeren BIST Halka Arz endeksi ise yüzde 153 arttı.TÜRKİYESermaye Piyasaları Birliği (TSPB) verilerine göre borsada 2018'de yüzde 35, 2019'da yüzde 39 olan yerli yatırımcının hisse senedi portföyündeki payı, 2020'de yüzde 51'e, 2021'de yüzde 60'a, bu yılın nisan sonu itibarıyla ise yüzde 64'e çıktı. Yabancı yatırımcının 2018'de yüzde 65 olan payı ise, yüzde 36'ya kadar geriledi. Yerli yatırımcının ilgisi, Merkezi Kayıt Kuruşu nezdindeki hesaplara da yansıdı. Borsada 2019 sonunda 1 milyon 193 bin olan yerli yatırımcı sayısı, 2021'in nisan ayında 2 milyon 661 bine kadar yükseldi. 2021 sonunda 2 milyon 341 bin olan yerli yatırımcı sayısı, 2022'nin nisan sonunda 2 milyon 481 bine çıktı. Bu yılın ilk 4 ayında yerli yatırımcı sayısı 140 bin kişi daha arttı.