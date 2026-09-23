Borsa ve fon vurgunu soruşturmasında iki yeni operasyon: Şüpheli sayısı 60’a çıktı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle yürütülen borsadaki manipülasyon soruşturmasında iki yeni operasyon dalgası gerçekleştirildi. Katılımevim, Destek Finans ve Hedef Holding paylarındaki piyasa dolandırıcılığına yönelik operasyonda 14 şüpheli yakalandı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu saptandı. Böylece soruşturma kapsamında adli işlem yapılan toplam şüpheli sayısı 60'a ulaştı. Aztek Teknoloji hisselerine ilişkin operasyonda ise 11 şüpheli gözaltına alınırken, 3 kişi aranıyor. "@ HECTORAS58" isimli kullanıcının X hesabından 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında AZTEK pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

İZİ SONUNA KADAR TAKİP EDİLECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada; 4 şüphelinin tutuklandığını, 44 kişinin gözaltı işlemlerinin sürdüğünü ve 12 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bakan Gürlek, "Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun adalet önünde hesap verecek; suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecektir" dedi.

DİKKAT ÇEKEN FETÖ BAĞLANTISI

Soruşturmanın mali boyutunda çarpıcı para transferleri ortaya çıkarıldı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu Muhammet Yarız'ın 25 Mayıs'ta Selim Dağbaşı'nın İsviçre'deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar, 4 Eylül'de ise Hamza Kablan'ın hesabına iki işlemde 970 milyon 360 bin TL gönderdiğini saptadı. Gözaltına alınan isimlerden Selim Dağbaşı'nın 15 Temmuz sonrası FETÖ'ye ait vakfa yüksek bağış yaptığı gerekçesiyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı belirlendi. Dağbaşı'nın usulsüz çakarlı araç kullanımı da daha önce kamuoyuna yansımış ve koruma kararı iptal edilmişti.

2025'TE DÜĞMEYE BASILMIŞ

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu 26 Şubat 2025 tarihinde SPK'ya yazdığı "ivedi inceleme" müzekkeresi gün yüzüne çıktı. Borsa İstanbul'daki olağan dışı fiyat hareketleri üzerine resen başlatılan soruşturmada; Varlık Fonu ve Borsa İstanbul ile koordineli çalışıldığı, sosyal medya ve haber programlarının dahi incelemeye alındığı belirtildi. Müzekkerede, tutuklu Muhammet Yarız'ın CANTE ve VAKFN hisselerindeki işlem yasaklarına, babası Celal Yarız'ın KTLEV hissesindeki yasağına ve İnfo Yatırım'ın konsorsiyum liderliğine dikkat çekildi. Başsavcılık, SPK'dan inceleme sonuçlarının tamamını beklemeden, eylemi tespit edilen her kişi hakkında hazırlanacak raporların "ivedilikle" ve tek tek savcılık dosyasına gönderilmesini talep etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

"Borsa Manipülasyonu" soruşturmasında peş peşe düzenlenen yeni operasyonlarda geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki sorgusu tamamlandı. Şüpheliler, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Emir SOMER - Deniz YUSUFOĞLU / SABAH

ACNTÜRK SİGORTA'YA SORUŞTURMA: 130 MİLYON TL'LİK ZİMMET, 23 GÖZALTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince AcnTürk Sigorta A.Ş.'ye yönelik şirketin kuruluş aşamasına ilişkin usulsüzlükler tespit edildi. Soruşturma kapsamında şirketin kuruluş aşamasında gerçek sermayesinin 14 milyon lira olmasına rağmen 94 milyon lira olarak gösterildiği, bu şekilde SEDDK'nin yanıltılarak ruhsat alındığı belirlendi. Soruşturma kapsamında ayrıca toplam 130 milyon TL'nin örgütlü şekilde zimmete geçirildiği tespit edildi. Leyla YILDIZ / SABAH

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

AcnTÜRK soruşturması kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli, Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa olmak üzere toplam 15 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Başsavcılık, soruşturmanın büyük bir ivedilik ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.

DESTEK FİNANS ENDEKSTEN ÇIKARILDI

Borsa İstanbul'un 2026 yılının dördüncü çeyreği için açıkladığı dönemsel revizyonlar kapsamında, BIST 30'da bir, BIST 50'de altı, BIST 100'te ise yirmi yedi şirket endeks dışı kaldı. Dördüncü çeyrek döneminde Destek Finans Faktoring BIST 30 Endeksi dışında kalırken, yerine TR Anadolu Metal Madencilik dahil edildi. BIST 50 Endeksi'nde ise altı değişiklik yapıldı. Destek Finans Faktoring, Efor Yatırım, Katılımevim Tasarruf Finansman, Kuyas Yatırım, Mia Teknoloji, Pasifik EuroAsia Lojistik endeksten çıkarıldı. BIST 100 Endeksi'nden ise Destek Finans ve Katılımevim'in de aralarında yer aldığı 27 hisse çıkarıldı. Yıldız Pazar kriterlerinde önemli bir değişiklik yapıldı. Piyasa değeri, halka açıklık ve likidite şartlarına ek olarak artık volatilite ve özsermaye kriterleri de dikkate alınacak. Yani bir şirketin piyasa değeri ve işlem hacmi yüksek olsa bile, fiyat oynaklığı belirlenen sınırların üzerindeyse veya özsermayesi değerlendirmeye alınan şirketlerin medyanının altında kalıyorsa Yıldız Pazar dışında kalabilecek.

GERİ ALIMA ESNEKLİK

Fon manipülasyonu dolayısıyla borsada negatif etkiler devam ederken SPK'dan pay geri alımları için esneklik geldi. SPK'dan yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilecek pay geri alımlarında ikinci bir duyuruya kadar; II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildi.

AÇIĞA SATIŞA YENİ KURAL

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı doğrultusunda BIST 50 Endeksi'nde yer alan ve açığa satış işlemi yapılabilen paylarda yukarı adım kuralı (up-tick rule) uygulanacak. Yeni kurala göre açığa satış işlemi, açığa satışa konu sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ancak son gerçekleşen fiyatın bir önceki işlem fiyatından daha yüksek olması durumunda, açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilecek.