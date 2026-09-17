Borsada 4 ayın en büyük düşüşü

Fon piyasasında yaşanan gelişmeler borsada hafta başında başlayan düşüşü hızlandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi gün içerisinde yüzde 6'ya yakın değer kaybederek 13 bin 100 puanın altına geriledi.

ENDEKS DEVRE KESTİ

Endekse bağlı devre kesici sistemi devreye girdi. Böylece mayıs ayından bu yana en sert düşüş yaşandı. Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri bir günde yaklaşık 1.2 trilyon lira azaldı. Son 3 işlem gününde endeks yüzde 10 değer kaybederken, bu dönemde piyasa değerindeki düşüş 2 trilyon lirayı aştı.

TEMERRÜT TEDİRGİNLİĞİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun fon piyasasına ilişkin olarak ağustos ayı sonunda yaptığı düzenlemeler, kısıtlamalara uymak zorunda olan bazı fonlarda likidite problemine neden oldu. Pusula Portföy Yonetimi önceki gün yaptığı açıklamada bazı yatırım fonlarında parasını çekmek isteyen yatırımcılara yapılması gereken ödemelerin zamanında gerçekleştirilemediğini ve temerrüt oluştuğunu duyurmuştu. Yatırımcılar, ağustos sonundan bu yana Pusula fonlarından yaklaşık 129 milyar lira çekti. Pusula Portföy'ün popüler Hisse Senedi Yoğun Fonu bu dönemde yüzde 92 değer kaybederken, diğer bazı portföyleri yüzde 45 ile yüzde 94 arasında geriledi.

BİR FON DAHA…

Pusula Portföy'ün önceki günkü yatırım fonları için temerrüt açıklamasının ardından Atlas Portföy de yatırım fonlarında çıkış ödemelerini talepten 2 iş günü sonrasında değil 5 iş günü sonrasında yapabileceğini açıkladı. Atlas Portföy'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre Fon'un birim pay değeri hesaplama sıklığı ile katılma payı iade esaslarının yeniden belirlenmesine karar verildi. Buna göre bedeller T+2 iş gününde yatırımcılara ödenirken artık yeni uygulama ile fon birim pay değeri ayda bir kez olmak üzere ayın on beşinci (15) iş günü hesaplanacak. Tera Portföy iki yatırım fonunda temerrüde düştüğünü açıkladı, 6 yatırım fonu içinde çıkış taleplerini 10'uncu işgünü karşılayabileceğini duyurdu. Öte yandan İnfo Yatırım ve Hedef Holding'e polis baskını düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp gözaltına alındı.



ZARAR-KES SATIŞLARI DEVREDE

Analistlere göre borsadaki sert düşüşte fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin endişeler etkili oldu. Zarar-kes satışalrının devreye girmesinin de düşüşü hızlandırdığı belirtildi. Sorunun fon varlıklarının hızlı şekilde nakde çevrilememesinden kaynaklandığını belirten uzmanlar, fonlarda pay repo, Borsa İstanbul Para Piyasası ve benzeri işlemlerden kaynaklanan varlıkların bulunduğunu, yoğun çıkışların bu varlıkların nakde çevriml esini zorlaştırabileceğini ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör