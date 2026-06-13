Borsa’da açığa satış yasağı 26 Haziran’a kadar uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında yürürlükte bulunan tedbirlerin süresini uzattı.

Kurul tarafından yayımlanan duyuruya göre, açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına yönelik uygulamanın 26 Haziran 2026 tarihli seans sonuna kadar devam etmesi kararlaştırıldı.

KREDİLİ İŞLEMLERDE ESNEKLİK SÜRECEK

SPK, açığa satış yasağının yanı sıra kredili sermaye piyasası işlemlerinde uygulanan öz kaynak oranı esnekliğinin de aynı tarihe kadar sürdürüleceğini açıkladı.

Buna göre yatırımcıların kredili işlemlerinde öz kaynak oranlarının esnetilerek uygulanmasına yönelik mevcut düzenleme yürürlükte kalacak.

PİYASALARDA İSTİKRARIN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Kurulun aldığı kararın, piyasalardaki istikrarın korunması ve olası aşırı oynaklıkların önüne geçilmesi amacıyla uygulanan tedbirlerin devamı niteliğinde olduğu değerlendiriliyor.

SPK'nın duyurusuyla birlikte, Borsa İstanbul pay piyasalarında mevcut tedbirler 26 Haziran seans sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör