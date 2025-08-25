Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Borsada açığa satış yasağı kalkabilir
Giriş Tarihi: 26.8.2025

Borsada açığa satış yasağı kalkabilir

Borsada açığa satış yasağı kalkabilir
SERMAYE Piyasası Kurulu, (SPK) mart ayından bu yana yürürlükte olan açığa satış yasağını ay sonunda sona erdirmeyi planlıyor. Yabancı yatırımcıların borsaya olan ilgisini artırmak amacıyla alınan kararda son zamanlarda BIST 100 endeksinin rekor seviyelere ulaşması ve faiz indiriminin de etkili olduğu belirtiliyor. Bloomberg News'e konuşan konuya yakın iki kaynağa göre, 29 Ağustos seans sonuna kadar uygulanacak açığa satış yasağının tekrar uzatılması düşünülmüyor. Yasağın kaldırılmasıyla birlikte, hisse senedi piyasasında işlem hacminin ve derinliğin artması, yabancı yatırımcılar için piyasanın cazibesinin güçlenmesi bekleniyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsada açığa satış yasağı kalkabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz