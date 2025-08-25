Borsada açığa satış yasağı kalkabilir

SERMAYE Piyasası Kurulu, (SPK) mart ayından bu yana yürürlükte olan açığa satış yasağını ay sonunda sona erdirmeyi planlıyor. Yabancı yatırımcıların borsaya olan ilgisini artırmak amacıyla alınan kararda son zamanlarda BIST 100 endeksinin rekor seviyelere ulaşması ve faiz indiriminin de etkili olduğu belirtiliyor. Bloomberg News'e konuşan konuya yakın iki kaynağa göre, 29 Ağustos seans sonuna kadar uygulanacak açığa satış yasağının tekrar uzatılması düşünülmüyor. Yasağın kaldırılmasıyla birlikte, hisse senedi piyasasında işlem hacminin ve derinliğin artması, yabancı yatırımcılar için piyasanın cazibesinin güçlenmesi bekleniyor.