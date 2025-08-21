Borsada çifte rekor

Haziran ayında başladığı yükselişi artan yabancı ilgisiyle sürdüren Borsa İstanbul'da endeks hem kapanış rekoru kırdı hem de tarihinin en yüksek seviyesini gördü. BIST- 100 Endeksi dün yüzde 1.6'lık yükselişle 11.313 puanla kapanış rekoru kırarken, 11.334 ile de tarihi zirvesini yeniledi. Endeks daha önce 18 Temmuz 2024'te 11.252 puanla tarihi zirve, 22 Temmuz 2024'te ise 11.172 puanla kapanış rekoru kırmıştı. Böylece yaklaşık 400 gün sonra iki rekor da yenilenmiş oldu.

5 TRİLYONLUK YÜKSELİŞ

Borsa İstanbul'da 18 Mart'ta 10.802 puan olan endeks, İBB'ye yapılan yolsuzluk operasyonlarının etkisiyle 30 Mayıs'ta 9.019 puana gerilemişti. Endeks bu tarihten bu yana yüzde 25.4 yükselirken, şirketlerin piyasa değeri aynı dönemde 5 trilyon lira artarak 13 trilyon liradan 18 trilyonun üstüne çıktı. Şirketlerin değerinde dolar bazındaki artış ise 110 milyar dolara ulaştı. Endeksin bu yılki getirisi ise yüzde 15'e ulaştı.

FAİZ İNDİRİMİ COŞKUSU

Borsada yaşanan yükselişte hükümetin ekonomik programı uygulanmasındaki kararlılık başrolü oynadı. Enflasyon, art arda düşüşünü 14. aya taşıyarak yüzde 33.52 ile 44 ayın en düşük seviyesine gerilerken, cari açığın milli gelire oranı da yüzde 1.3'e düştü. Nisanda 370 baz puanı aşan Türkiye'nin 5 yıllık risk primi (CDS) tekrar 260'a geriledi. Enflasyondaki düşüşle birlikte, temmuzda faiz indirimine başlayan Merkez Bankası'nın kalan 3 Para Politikası Kurulu toplantısında da indirime devam edeceği beklentisi borsaya ilgiyi artırdı.

YABANCI İLGİSİ KATLANDI

Borsada bu yıl piyasanın güç kazanmasının bir diğer nedeni de hız kesmeyen yabancı ilgisi oldu. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere göre yabancılar 8-15 Temmuz haftasında da 125.1 milyon dolar net hisse alımı yaptı. Böylelikle hisselerde net alım serisi sekizince haftaya ulaştı. Yabancılar 11 Nisan-15 Ağustos arasındaki 18 haftanın 17'sinde borsada net alım yaparak 2.9 milyar dolarlık yeni pozisyon açtı. Yabancılar 15 Ağustos haftasında tahvil-bono da 1 milyar 52 milyon dolarlık net alım yaptı.

İLK HEDEF 12.500 SEVİYESİ

Altı aylık bilanço döneminin sona erdiğine dikkat çeken analistler, beklentilerden daha iyi gelen sonuçların risk iştahını artırdığı görüşünde. Şirketler için en kötünün geride kaldığına vurgu yapılırken, dolar bazında 275 dolar seviyesinde bulunan endeksin ilk hedefinin 300 dolar olduğuna dikkat çekti. Bu seviyenin 12.500'e denk geldiğini hatırlatan uzmanlar dezenflasyon sürecinin olumlu şekilde ilerlemesinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ereceğine dair iyimserlikler ve jeopolitik risklerin azalmasının borsaya ilgiyi artıracağı görüşünde.





DÖVİZ REZERVLERİ ARTIYOR

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 15 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 145 milyon dolar artışla 176 milyar 510 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre swap hariç net rezervler de 52.1 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası'nın toplam rezervi 14 Mart'ta 171.1 milyar dolar iken, 2 Mayıs'ta 138.5 milyar dolara gerilemişti. Rezervler 2 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 38 milyar dolar arttı. Swap hariç net rezervler 2 Mayıs'ta 13.8 milyar dolara gerilemişti.





MEVDUATTA TL'NİN PAYI REKOR KIRDI

EKONOMİ yönetiminin bu yıl sonlandırmayı hedeflediği kur korumalı mevduatlarda Ağustos 2023'te başlayan kesintisiz düşüş süreci 15 Ağustos haftasında 104'üncü haftaya taşındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 18 milyar lira azalarak 440 milyar 562 milyon liraya düştü. KKM'nin düşüş hızı yüzde 3.9 oldu. Kur korumalı mevduat hariç mevduatta TL'nin payı ilk defa yüzde 60'ın üstüne çıktı.