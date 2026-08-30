Borsada manipülasyona son!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarına ilişkin piyasanın beklediği düzenlemeleri yayınladı. Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber, fon piyasasında şeffaflığı artırmayı, birden fazla fonun birleşerek sığ hisselerde suni fiyat hareketleri yaratmasını engellenmeyi, küçük yatırımcının büyük pay devirlerinden önceden haberdar olarak pozisyonunu korumasını amaçlıyor. Yeni düzenlemenin en dikkat çekici bölümlerinden biri serbest fonların hisse senetlerinde yaratabileceği yoğunlaşma riskine getirilen sınırlar oldu. Yeni sistemde serbest fonların bir şirketin fiili dolaşımdaki hisselerinden alabileceği miktar, doğrudan şirketin halka açıklık oranına bağlandı.

TEK HİSSEYE YIĞILMA YOK

Buna göre, fiili dolaşım oranı yüzde 25'in altında olan şirketlerde serbest fon, dolaşımdaki payların en fazla yüzde 8'ine, fiili dolaşım oranı yüzde 25 ile yüzde 50 arasında olan şirketlerde yüzde 6'sına, fiili dolaşım oranı yüzde 50 ile yüzde 75 arasında olan şirketlerde yüzde 4'üne, fiili dolaşım oranı yüzde 75'in üzerinde olan şirketlerde yüzde 2'sine yatırım yapabilecek. Aynı portföy yönetim şirketinin yönettiği tüm serbest fonların toplamı açısından ise bu oranlar iki katına çıkacak. Böylece halka açıklığı düşük olan bir şirkette dahi serbest fonun dolaşımdaki hisselerin önemli bir bölümünü toplamasının önüne geçildi. Serbest fonun portföyünde yüzde 5'i aşan pozisyonların toplamı fon portföy değerinin yüzde 20'sini geçemeyecek. Aynı gruba ait sermaye piyasası araçlarının toplamı için de yüzde 20 sınırı getirildi. Daha önce bir serbest fonun portföyünün çok büyük bölümünü tek bir hisseye yönlendirmesinin önünde oransal sınır yoktu.

UYUM İÇİN TAKVİM VAR

Portföy yönetim şirketlerinin (PYŞ) yönettiği aylık ortalama kolektif portföy büyüklüğünün yüzde 50'sinden fazlasının serbest fonlardan oluşması halinde, şirketin çıkarılmış sermayesini yüzde 10 oranında nakit artırması için SPK'ya başvurması zorunlu olacak. Bir portföy yöneticisi, serbest fonlar dahil en fazla 7 fonun portföy yönetiminde görevlendirilebilecek. Girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları bu hesabın dışında. 1 Ocak 2029'dan itibaren bir portföy yöneticisi en fazla 10 fon, 1 Ocak 2031'den itibaren ise en fazla 7 fon yönetebilecek. SPK'nın yeni düzenlemesiyle PYŞ'lerin asgari başlangıç sermayesi, sahip oldukları faaliyet yetkilerine göre 250 milyon TL ile 500 milyon TL arasında belirlendi. TEFAS'ta işlem görmeyen serbest fonlar için yatırımcı alt sınırı 50'ye çıkarıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör