Borsada tarihin en uzun yükselişi

Geçen haftanın son işlem gününde 11.064 puanla kapanış rekoru kırıp 11.113'le de zirvesini yenileyen Borsa İstanbul, tarihinin en uzun soluklu yükselişine imza atıyor. 1986'dan bu yana faaliyette bulunan Borsa İstanbul, tarihinde ilk defa 6 yıl art arda yükselerek kırılması zor bir rekoru yakalamanın eşiğine geldi. En son 2018'i kayıpla kapatan endeks, yükseliş trendini altıncı yıla da taşıdı.Borsa İstanbul'da 2018'i yüzde 20.8 kayıpla kapatan endeks, 2019'da yüzde 25.4, 2020'de yüzde 29, 2021'de yüzde 25.8, 2022'de yüzde 196.6, 2023'te ise yüzde 35.6 yükseldi. Endeks bu yıl ise yılbaşından bu yana yüzde 48.1 prim yaptı. Endeksin 2018 sonundan bu yana yükselişi yüzde 1.113'e ulaştı. Söz konusu dönemde enflasyon ise yüzde 488.8 olarak gerçekleşti. Böylece endeks son 5.5 yılda enflasyonun 2.3 katı yükselmiş oldu. Endeks bu yılda yüzde 48.1 ile, yüzde 24.7 olan yıllık enflasyonun 2 katına yakın değer kazandı. Borsada bundan önceki en uzun soluklu yükseliş trendi 1993-1997 arasındaki 5 yılda yaşanmıştı.Borsa İstanbul'da, bir yandan endeksteki yükseliş bir yandan da özellikle son 3 yılda hızlanan halka arzların etkisiyle, toplam piyasa değeri de 14.4 trilyon lira (437.8 milyar dolar) ile tarihi zirveye çıktı. Şirketin değeri 2023 sonundan bu yana 4.4 trilyon lira, 2022 sonundan bu yana ise 8.2 trilyon TL arttı. Borsada 30 şirketin piyasa değeri 100 milyar lirayı, 17 şirketin piyasa değeri 200 milyar lirayı, 8 şirketin değeri 300 milyar lirayı, 4 şirketin değeri 400 milyar lirayı ve 2 şirketin piyasa değeri 500 milyarı geçti. Piyasa değeri en yüksek şirket 583.2 milyar lira ile Koç Holding olurken, Garanti Bankası 556.5 milyar lira ile ikinci sırada yer aldı.Borsa İstanbul'da lokomotif şirketlerin yer aldığı BIST-30'da 2018'den bu yana en büyük yükseliş yüzde 10.631 ile Doğuş Oto'da yaşandı. En az yükseliş ise yüzde 628 ile Petkim ve yüzde 733 ile Emlak GYO'da yaşandı. 5.5 yıllık dönemde BIST-100'de en fazla yükselen yüzde 12.863 ile İş Yatırım Menkul Değerler'de gerçekleşti. Borsa genelinde en fazla yükselen hisseler ise yüzde 182.252 ile Tetemat Gıda ile yüzde 114 binle İnnosa Teknoloji ve yüzde 48.882 ile Ufuk Yatırım'da gerçekleşti.10 Mayıs-28 Haziran arasındaki 7 haftada kesintisiz satış yapan yabancı yatırımcılar, 28 Haziran-5 Temmuz arasındaki haftada borsada net alıma geçti. 7 haftada 2.2 milyar dolarlık net satış yapan yabancılar, son haftada 156.4 milyar dolarlık alım yaptı. Tahvil-bonoda ise yabancıların yerel seçimlerin ardından net alımı 9.7 milyar dolara ulaştı.Yabancı yatırımcı girişinin tekrar başlaması ile birlikte uzmanlar endekste ilk hedefin 13 bin puan olduğu görüşünde. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin 148.4 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıkması, swap hariç net rezervlerin ise 2023 mayısından bu yana 78.7 milyar dolar artarak 18.1 milyar dolara ulaşmasının dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağına dikkat çeken analistler, son açıklanan cari açık verisinin de beklentileri olumlu etkiyeceğini ifade ediyor. Enflasyonda düşüşün temmuz ve ağustosta hızlanacağına dikkat çekilirken, borsada sektör ve şirket seçiminin öne çıkacağı belirtiliyor.