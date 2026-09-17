Borsadaki yükseliş bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 2’yi aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne düşüşle başlamasına karşın bankacılık hisseleri öncülüğünde yönünü yukarı çevirdi. Endeks saat 10.55 itibarıyla yüzde 2,2 artışla 13.415 puana yükselirken, bankacılık endeksindeki değer kazancı yüzde 6'yı aştı.

BIST 100 endeksi güne yüzde 1,32 düşüşle 12.948,83 puandan başladı. Gün içerisinde bankacılık hisselerinin öncülüğünde yükselişe geçen endeks, yüzde 2,5 değer kazanarak 13.450 puan seviyesini gördü.

BANKACILIK ENDEKSİNDE YÜKSELİŞ YÜZDE 6'YI AŞTI

Bankacılık endeksi yüzde 6'nın üzerinde yükselerek sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran endeks oldu.

Bankacılık endeksini yüzde 4,06 ile iletişim, yüzde 3,2 ile madencilik, yüzde 2,7 ile ulaştırma ve yüzde 2,1 ile ticaret takip etti.

BIST 100 endeksindeki yükseliş dolar bazında da yüzde 1'in üzerine çıktı. BIST 30 endeksi ise yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 16.220 puanın üzerine yükseldi.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ'NDEN PİYASA MESAJI

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi, sermaye piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Komite, piyasalardaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığının değerlendirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir." ifadeleri kullanıldı. Komite, gerekli tedbirlerin hızlı şekilde uygulanacağını ve tedbirlerin özellikle likidite sıkışıklığının giderilmesi ile bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağını açıkladı.

TCMB'DEN LİKİDİTE İÇİN YENİ ADIMLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da finansal piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda TL likidite imkanlarını gözden geçirdi.

TCMB tarafından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarı likidite koşulları dikkate alınarak artırılacak. Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri, bankacılık sisteminin mevcut bilanço büyüklükleri dikkate alınarak güncellenecek.

Ayrıca TCMB bünyesindeki piyasalarda geçerli olan teminat iskonto oranları gözden geçirilerek azaltılacak. Merkez Bankası, likidite koşullarının yakından takip edileceğini ve gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağını bildirdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör