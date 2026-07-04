Boş şişeden vatandaş 2 günde 4,5 milyon TL kazandı! Bakan Kurum açıkladı: DOA uygulaması hızla büyüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye" programında hem deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı hem de Depozito Yönetim Sistemi (DOA) hakkında dikkat çeken veriler açıkladı.
DOA İLE 2 GÜNDE 4,5 MİLYON AMBALAJ TOPLANDI
DOA uygulamasının kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Bakan Kurum, uygulamanın Türkiye genelinde kullanılmaya başlandığını söyledi.
Kurum, "Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj topladık. Bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL kazandırdık." dedi.
Depozito Yönetim Sistemi kapsamında vatandaşların kullandıkları içecek ambalajlarını makinelere teslim ederek her şişe için 1 lira kazandığını hatırlatan Kurum, toplanan ambalajların geri dönüştürülerek yeniden ekonomiye kazandırıldığını ifade etti.
1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ SİSTEME KAYIT OLDU
DOA sistemine ilginin her geçen gün arttığını vurgulayan Kurum, sisteme kayıtlı kullanıcı sayısının 1 milyonun üzerine çıktığını açıkladı.
Sistemin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından yıllık 25 milyar ambalajın toplanmasının hedeflendiğini belirten Kurum, bu sayede ekonomiye yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlanacağını söyledi.
"DOA ile siz kazanacaksınız, ekonomimiz kazanacak, çevremiz kazanacak, Türkiye kazanacak." ifadelerini kullanan Kurum, uygulamanın hem çevreyi koruyacağını hem de geri dönüşüm ekonomisini güçlendireceğini dile getirdi.