Boş şişeden vatandaş 2 günde 4,5 milyon TL kazandı! Bakan Kurum açıkladı: DOA uygulaması hızla büyüyor

DOA İLE 2 GÜNDE 4,5 MİLYON AMBALAJ TOPLANDI

DOA uygulamasının kısa sürede vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü belirten Bakan Kurum, uygulamanın Türkiye genelinde kullanılmaya başlandığını söyledi.

Kurum, "Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj topladık. Bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL kazandırdık." dedi.

Depozito Yönetim Sistemi kapsamında vatandaşların kullandıkları içecek ambalajlarını makinelere teslim ederek her şişe için 1 lira kazandığını hatırlatan Kurum, toplanan ambalajların geri dönüştürülerek yeniden ekonomiye kazandırıldığını ifade etti.