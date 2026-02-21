BOTAŞ’ın 26,5 milyar liralık doğal gaz yatırımları onaylandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından hazırlanan 2026 yılı doğal gaz iletim şebekesi yatırım programını onayladı. Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

26,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Karara göre, BOTAŞ'ın 2026 yılı doğal gaz iletim şebekesi yatırımları için toplam 26 milyar 492 milyon 654 bin 30 liralık bütçe onaylandı. Söz konusu kaynak, iletim altyapısının güçlendirilmesi ve kapasite artışına yönelik projelerde kullanılacak.

HARCAMALARA SIKI DENETİM

EPDK, yatırım programı kapsamında proje bazında tahsis edilen ödeneklerin belirlenen tavanı aşamayacağını hükme bağladı. Programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapılamayacak, yatırım ödenekleri yatırım dışı amaçlarla kullanılamayacak.

DEĞİŞİKLİKLER KURUL ONAYINA TABİ

2026 ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişikliğin Kurul onayına tabi olacağı kararlaştırıldı. Bu kapsamda BOTAŞ, yatırım programının gelişimine ilişkin dönemsel raporları 1 Ocak-30 Haziran ve 1 Temmuz-31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, ilgili dönemlerin bitimini izleyen en geç 30 gün içinde Kuruma bildirecek.

Karar hükümlerini EPDK Başkanı yürütecek.