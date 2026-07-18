BOTAŞ’ın doğal gaz alımlarında yeni dönem! Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) ulusal ve uluslararası piyasalardan gerçekleştireceği doğal gaz alımlarına ilişkin yeni usul ve esaslar yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme kapsamında, BOTAŞ'ın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (m) bendi kapsamında gerçekleştireceği doğal gaz alımları ile bu alımlara yönelik tüm satın alma süreçleri yeni kurallara göre yürütülecek.

ULUSLARARASI PİYASA VERİLERİ ESAS ALINACAK

Yeni düzenlemeye göre doğal gaz alımlarında, daha önce yapılan alımlarda verilen teklifler, uluslararası doğal gaz piyasalarındaki fiyat hareketleri, küresel gelişmeler ve piyasada faaliyet gösteren şirketlerin güncel durumu dikkate alınarak kapsamlı araştırma ve değerlendirme yapılacak.

BOTAŞ, uluslararası doğal gaz piyasalarına ilişkin yayımları ve diğer piyasa verilerini kullanarak alım süreçlerini şekillendirecek.

SÖZLEŞMEYİ İHLAL EDEN ŞİRKETLER LİSTEDEN ÇIKARILABİLECEK

Kararla birlikte, BOTAŞ ile daha önce yaptığı sözleşmelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler, idarenin değerlendirmesi sonucunda yeterlilik listesinden çıkarılabilecek.

Öte yandan piyasa koşulları, sektöre yeni giren şirketler ve BOTAŞ'ın alım stratejileri doğrultusunda Yönetim Kurulu onayıyla yeterlilik listesine yeni firmalar da eklenebilecek.

Listeye yapılacak ekleme ve çıkarmalarda idarenin belirlediği tarafsız değerlendirme kriterleri esas alınacak.

DOĞRUDAN ALIM VE PAZARLIK USULÜ DÜZENLENDİ

Yeni usul ve esaslarda, doğal gaz alımlarında uygulanacak doğrudan alım ve ilansız pazarlık yöntemlerine ilişkin kurallar da belirlendi.

Ayrıca yasak fiil ve davranışlar ile bu fiillere uygulanacak cezai hükümlere de düzenlemede yer verildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör