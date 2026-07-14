BOTAŞ’tan doğalgaz altyapısına dev yatırım

BOTAŞ, Tekirdağ'daki Marmaraereğlisi Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Terminali'nin depolama kapasitesini artırmak amacıyla 160 bin metreküplük yeni bir depolama tankının yapımına başladı.Yeni depolama tankının devreye alınmasıyla terminalin toplam depolama kapasitesi 255 bin metreküpten 415 bin metreküpe yükselecek. Terminalde depolanan sıvılaştırılmış doğalgaz, ihtiyaç halinde yeniden gazlaştırılarak ulusal iletim sistemine aktarılıyor veya sıvı halde kara tankerleriyle sevk edilebiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Marmaraereğlisi LNG Terminali'ne yeni yatırımın doğalgaz sisteminin krizlere karşı dayanıklılığını artıracağını söyledi.