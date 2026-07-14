Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri BOTAŞ’tan doğalgaz altyapısına dev yatırım
Giriş Tarihi: 14.07.2026

BOTAŞ’tan doğalgaz altyapısına dev yatırım

BOTAŞ’tan doğalgaz altyapısına dev yatırım
  • ABONE OL
BOTAŞ, Tekirdağ'daki Marmaraereğlisi Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) Terminali'nin depolama kapasitesini artırmak amacıyla 160 bin metreküplük yeni bir depolama tankının yapımına başladı.Yeni depolama tankının devreye alınmasıyla terminalin toplam depolama kapasitesi 255 bin metreküpten 415 bin metreküpe yükselecek. Terminalde depolanan sıvılaştırılmış doğalgaz, ihtiyaç halinde yeniden gazlaştırılarak ulusal iletim sistemine aktarılıyor veya sıvı halde kara tankerleriyle sevk edilebiliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Marmaraereğlisi LNG Terminali'ne yeni yatırımın doğalgaz sisteminin krizlere karşı dayanıklılığını artıracağını söyledi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
BOTAŞ’tan doğalgaz altyapısına dev yatırım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA