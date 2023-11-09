Boykot dalga dalga yayılıyor

Filistin'dekatliam yapan İsrail ve buna tepki göstermeyen ülkelere boykot çığ gibi büyüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Oren Ordu Çevre Sanayi Şirketi İsrail'in ECO Wavw Power ile yaptığı anlaşmayı fesh etti. Ordu Belediyesi'nin anlaşmayı 17 Ekim'de iptal ettiği öğrenildi. Osmaniye Belediyesi de İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları nedeniyle, İsrail menşeili ürünleri boykot kararı aldı. Belediyenin, hizmet ve tesisleri ile yapacağı tüm organizasyonlarda İsrail menşeli ürünlerin satışına ve kullanılmasına izin verilmeyecek. Belediye Başkanı Kadir Kara, belediyenin başta Aşevi olmak üzere hizmet veren tesislerinde kullandığı ürünlerin şu ana kadar yerli ve millî olmasına dikkat ederek devletin ofislerinden tedarik etmeye çalıştıklarını kaydetti. Kara, "Bundan sonra bu duyarlılığımızı daha da ileri taşıyarak belediyemizin tüm noktalarında, organizasyonlarında eli kanlı İsrail'in tüm ürünlerini boykot ediyoruz" diye konuştu.İsrail ürünlerine yönelik boykota İstanbul, Bursa ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlükleri de katıldı. İstanbul Kantinciler Esnaf Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazıyla başvurarak, İsrail'e ait ürünlerin kantinlerde satılmamasını talep etti. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul'daki 39 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazı gönderilerek gerekli hassasiyeti göstermesi istendi.