SermayePiyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, kamuoyunun gündemindeki Fatih Terim Fonu'yla ilgili olarak, "Bu bir dolandırıcılık" değerlendirmesi yaptı. Gönül, sermaye piyasası mevzuatına tabi olmayan bir fonun adının geçtiğini söyledi. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nun torba yasa teklifinin görüşmelerinde muhalefet milletvekillerinin sorularını yanıtlayan SPK Başkanı Gönül, "Söz konusu olay bir dolandırıcılık olayı ve sermaye piyasası mevzuatına tabi olmayan bir fon adı geçiyor" dedi. Olayın tamamen dolandırıcılık olduğunu vurgulayan Gönül, "Bizim mevzuatımıza tabi olmayan bir dolandırıcılık olayı yani burada aslında bir fon değil bu, tamamen dolandırıcılık. Adının 'fon' olması, 'fon' olarak lanse edilmesi bizim mevzuatımızda bir yeri kapsamıyor" diye konuştu.Komisyonda dövizden elde edilen faiz gelirleriyle borsadan kazanılan paralara uygulanan vergi oranlarının yüzde 40'a kadar çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesine ilişkin maddenin görüşmelerinde SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Vergi oranlarının yükseltilmesi durumunda dövizin yastık altına gidebileceği uyarısı yapılırken Gönül, yüzde 15 olan yetkinin yüzde 40'a çıkarıldığını hatırlattı. Çeşitli fonlar olduğunu dile getiren Gönül, teklifte fonlar açısından bir ayrışmaya da gidildiğini ifade etti. Gönül, "Bu da fon yapısında bir genişlik sağlaması amacıyla daha selektif bir şekilde vergi uygulanması amacı taşımaktadır. Çok çeşitli fonlarımız var. Özellikle burada yabancı para borçlanma fonları, vergisinin farklılaştırabileceğimiz özel ve serbest fonlar gibi kısımlar var. Tabi, takdir bakanlıkta olmakla birlikte bizim görüşümüz hisse senedi fonlarına çok yüksek bir vergi gelmesi durumunda buradan çıkış olabileceğidir ama burada, zaten bu bir yetki maddesi olduğu için buna ayrıca çalışacağız. Yüksek vergi sanırım daha çok yabancı para fonlarda. Biliyorsunuz, 1 Ocak 2024'ten sonra yabancı para fonlarına yüzde 10 bir vergilendirme geliyor, belki bu yükseltilebilir" ifadelerini kullandı.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu da finansal piyasaların dinamik olduğuna dikkat çekerek, "Burada yapılmak istenen bir yetki talebi, piyasanın gelişimine ve trendlere göre şu an 30'a kadar olan yetkiyi 30'un üzerinde de kullanmak konusunda yürütme organına bir yetki talebi. Piyasanın dinamiğine göre kullanılacak bir oran, şu anda belirlenmiş bir hedef olduğunu ifade etmem doğru olmaz" değerlendirmesini yaptı.