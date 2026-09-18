Bu modelleri kullananlar dikkat! Volkswagen ücretsiz değiştirecek

Volkswagen, ABD'de direksiyon sistemindeki hata nedeniyle 208 bin 724 aracı geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre, 2018-2021 model bazı araçlarda direksiyon kutusu cıvatasındaki hata nedeniyle kontrol kaybı yaşanabileceği ve bunun kaza riskini artırabileceği belirtildi.