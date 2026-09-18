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Giriş Tarihi: 18.09.2026 14:42

Bu modelleri kullananlar dikkat! Volkswagen ücretsiz değiştirecek

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, direksiyon sistemindeki arıza riski nedeniyle ABD’de 208 bin 724 aracı geri çağıracak. Geri çağırma kapsamında belirli Tiguan, Atlas ve Audi Q3 modelleri bulunuyor. Volkswagen, bu modellerdeki arızalı cıvatayı ücretsiz değiştirecek.

AA Ekonomi
Bu modelleri kullananlar dikkat! Volkswagen ücretsiz değiştirecek
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Volkswagen, ABD'de direksiyon sistemindeki hata nedeniyle 208 bin 724 aracı geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasına göre, 2018-2021 model bazı araçlarda direksiyon kutusu cıvatasındaki hata nedeniyle kontrol kaybı yaşanabileceği ve bunun kaza riskini artırabileceği belirtildi.

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞIRILIYOR?

NHTSA tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2018-2021 model bazı araçları kapsadığı bildirildi.

Geri çağırmadan 2018 model Tiguan, 2018-2019 model Atlas ve 2019-2021 model Audi Q3 serisindeki belirli araçların etkileneceği belirtildi.

Araçlardaki sorunun direksiyon kutusu cıvatasından kaynaklandığı aktarıldı. Cıvatadaki hata nedeniyle direksiyon kontrolünün kaybedilebileceği ve bu durumun kaza riskini artırabileceği uyarısında bulunuldu.

DİREKSİYON KUTUSU CİVATASI ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Volkswagen, geri çağırma kapsamındaki araçların sağ tarafındaki direksiyon kutusu montaj cıvatasını yetkili bayiler aracılığıyla ücretsiz olarak değiştirecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Bu modelleri kullananlar dikkat! Volkswagen ücretsiz değiştirecek
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