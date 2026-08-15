Bu sene tezgahlara erken inecek! Bakan Yumaklı duyurdu: Palamut ve torikte av sezonu başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, palamut ve torik avcılığında uzatma ağlarıyla avlanan küçük ölçekli balıkçılar için sezonun 15 gün erkene çekildiğini bildirdi. Yumaklı, sezonun 15 Ağustos itibarıyla başlayacağını açıkladı.
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILARA SEZON MÜJDESİ
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kıyı balıkçılarının yıllardır beklediği müjdeyi hayata geçirdiklerini belirtti.
Palamut ve torik avcılığında yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını ifade eden Yumaklı, uzatma ağlarıyla geçimini sağlayan küçük ölçekli balıkçılar için av sezonunun 15 gün erkene çekildiğini duyurdu.
Bakan Yumaklı'nın açıklamasıyla birlikte küçük ölçekli balıkçılar için palamut ve torik avcılığında sezon 15 Ağustos itibarıyla başlamış olacak.