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Giriş Tarihi: 15.08.2026 08:57 Son Güncelleme: 15.08.2026 09:16

Bu sene tezgahlara erken inecek! Bakan Yumaklı duyurdu: Palamut ve torikte av sezonu başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küçük ölçekli balıkçılar için palamut ve torik avcılığında sezonun 15 gün erkene çekildiğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle av sezonu 15 Ağustos itibarıyla başlayacak.

AA Ekonomi
Bu sene tezgahlara erken inecek! Bakan Yumaklı duyurdu: Palamut ve torikte av sezonu başlıyor
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, palamut ve torik avcılığında uzatma ağlarıyla avlanan küçük ölçekli balıkçılar için sezonun 15 gün erkene çekildiğini bildirdi. Yumaklı, sezonun 15 Ağustos itibarıyla başlayacağını açıkladı.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILARA SEZON MÜJDESİ

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kıyı balıkçılarının yıllardır beklediği müjdeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Palamut ve torik avcılığında yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını ifade eden Yumaklı, uzatma ağlarıyla geçimini sağlayan küçük ölçekli balıkçılar için av sezonunun 15 gün erkene çekildiğini duyurdu.

Yumaklı, yeni döneme ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Palamut ve torik avcılığında uzatma ağlarıyla ekmeğini kazanan küçük ölçekli balıkçılarımız için sezonu 15 gün erkene çekiyoruz, 15 Ağustos itibarıyla başlatıyoruz. Rabb'im balıkçılarımızın rızkını bol, ağlarını bereketli eylesin."

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Bakan Yumaklı'nın açıklamasıyla birlikte küçük ölçekli balıkçılar için palamut ve torik avcılığında sezon 15 Ağustos itibarıyla başlamış olacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İBRAHİM YUMAKLI

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Bu sene tezgahlara erken inecek! Bakan Yumaklı duyurdu: Palamut ve torikte av sezonu başlıyor
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