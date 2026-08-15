Bu sene tezgahlara erken inecek! Bakan Yumaklı duyurdu: Palamut ve torikte av sezonu başlıyor

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILARA SEZON MÜJDESİ

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kıyı balıkçılarının yıllardır beklediği müjdeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Palamut ve torik avcılığında yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını ifade eden Yumaklı, uzatma ağlarıyla geçimini sağlayan küçük ölçekli balıkçılar için av sezonunun 15 gün erkene çekildiğini duyurdu.