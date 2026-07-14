Buğday fiyatlarında yükseliş! Rusya’nın kritik tahıl rotası Azak Denizi’nde kısıtlandı

TÜRKİYE İÇİN TAHIL FİYATLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye, ithal ettiği buğdayı işleyerek un ve çeşitli tahıl ürünleri ihraç eden önemli ülkeler arasında yer alıyor. Bu nedenle Karadeniz kaynaklı buğday fiyatları, navlun maliyetleri ve teslimat sürelerindeki değişimler sektör tarafından yakından takip ediliyor.

Azak Denizi'ndeki kısıtlamaların Türkiye'de ekmek ve un fiyatlarına doğrudan yansıyacağını söylemek için henüz erken. Olası etkinin boyutu; uygulamanın süresine, alternatif limanların kapasitesine, döviz kuruna ve iç piyasadaki stok seviyelerine bağlı olacak.

Şu ana kadar küresel tahıl ticaretinde büyük çaplı bir kesinti yaşandığına dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak kritik ihracat rotasındaki belirsizliğin devam etmesi, dünya gıda fiyatları açısından yeni bir risk unsuru oluşturuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör